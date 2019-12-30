شيخ علي للعامري: سآتي بك من ايران مكبلاً لتحاكم بالاعدام واعلقك بالتحرير

قال النائب فائق الشيخ علي عضو اللجنة القانونية والمرشح لرئاسة الحكومة، انه سيحاكم زعيم كتلة “البناء” هادي العامري، ويعلقه بساحة التحرير.

وبحسب منشور لصفحة شيخ علي الرسمية على تويتر، وجه كلامه للعامري، “أعلم بأنك في نهاية المطاف ستهرب إلى إيران وتترك ذيولك في العراق! سآتي بك مكبلاً بالأصفاد لتُحاكَم على قتلك لطيارينا وضباطنا ورجالنا الأبطال. ستُحاكَم على اختلاسك لمليارات العراق وفسادك. وحينما تصدر أحكام الإعدام بحقك وحق ذيولك.. سأعلقك في ساحة التحرير، قسماً بالله”.

وشن الشيخ علي في وقت سابق من اليوم الاحد، هجوماً لاذعاً على العامري.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر ان “قرار العراق الآن بيد هادي العامري.. فهو الذي يرفض الموافقة على ترشيح فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء”.

واضاف “هل تعلمون لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأنني سأحاكمه كمجرم قاتَلَ العراق وشعبه، وبرقبته دماء الأبرياء من العراقيين، وكسارق سرق نفط العراق وأموال وزارة النقل.. وعشرات التهم بانتظاره”.