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صادقون تتحدث عن ترشيح “مرموق” لخلافة عبدالمهدي وسحب العيداني رسمياً

كشف النائب عن كتلة الصادقون، عبد الأمير التعيبان، عن مرشح البناء الجديد لرئاسة الحكومة الانتقالية، واصفاً إياه بـ”المرموق”.

وقال التعيبان في بيان انه “نزولاً الى رغبة الشارع العراقي والجماهير الغاضبة تم سحب ترشيح اسعد العيداني لرئاسة الوزراء”.

وأضاف ان “البناء بصدد دراسة شخصية مرموقة لتقديمها الى رئيس الجمهورية”، مشيرا الى انه” من خلال توجه رغبة الشارع باختبار شخصية عراقية معروفة أتوقع ترشيح الفريق الركن عبد الغني الاسدي لراسة الحكومة الانتقالية القادمة”.

ودعا التعيبان تحالف البناء، الى “ترشيح الاسدي للمنصب كونه مقبولا لدى المحافظات وساحة التحرير وسط بغداد”، مبينا ان “الاسدي شخصية مخلصة لا غبار عليها”.

وأشار الى “استمرار البناء بالاجتماعات التشاورية مع باقي الكتل حول اختيار شخصية جديدة”، لافتا الى ان” هناك توجه من نواب الفتح والبناء لتمرير الاسدي”.

وتابع التعيبان “ما حصل من ردة فعل اتجاه رفض مرشح الكتلة الأكبر اعتبره تحالف البناء خرق للدستور وعدم الالتزام لرئيس الجمهورية بمسؤولياته حسب المادة 76 من الدستور”.

وأردف ان “رئيس الجمهورية يتعرض الى ضغوط من كتل سياسية معروفة؛ لكن هذا لا يمنعه ولا يعطيه الحق من تمرير مرشح البناء وكان بإمكانه الجلوس وطالب تقديم مرشح جديد بدلا من السفر الى السليمانية”.

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