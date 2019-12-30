في النجف .. نصب لـ مهندس النظافة أبو حيدر

لا يستطيع هادي عناد كاطع أو “أبو حيدر” كما يعرف في منطقة الطوسي بالنجف، حيث يعمل ويقيم، أن يخفي فرحته وهو يشاهد نصباً برونزياً أقيم له في محافظة النجف. يعمل أبو حيدر عامل نظافة في بلدية الطوسي منذ 16 عاماً.

أزال قبل أيام قليلة الستارة عن نصب له مع عربة جمع الأوساخ، يقول أبو حيدر “هذا النصب زرع الفرحة لدى كل عمال البلدية وليس عندي فقط”.

ويضيف: “كل الناس تنظر لنا بنظرة الاستصغار كوننا عمال نجمع الأوساخ، هذا النصب جعلنا نشعر باهتمام المجتمع لنا، كما يحمل رسالة للمجتمع، لكي يغير نظرته إلى عمال النظافة”.

يبلغ أبو حيدر من العمر (73 عاماً)، وهو متزوج ولديه أربعة أولاد. لا يعرف هذا الرجل المسن المهندس الذي صمم النصب ولا الجهة القائمة عليه، كما يؤكد، لكنه يعرف مدير البلدية الذي اختاره ليكون نموذجاً لعمال النظافة.

يعلق أبو حيدر “لأني أعمل بجد وبإخلاص، وأعطي أولوية لعملي اختارني مدير البلدية”.

مصمم النصب علي ارتو، ومنفذه النحات حسين الكرعاوي، ويجسّد شخصاً كبيراً في السن بارتفاع ثلاثة أمتار يسحب حاوية لجمع النفايات.

كتب حسين أنه لم يحضر افتتاح هذا النصب بسبب حضوره مراسم تشييع الناشط كريم الطيب.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لاقت قصة أبو حيدر ردود أفعال كثيرة.

ودعا مدونون إلى تغيير كلمة عمال نظافة إلى “مهندسي النظافة”.