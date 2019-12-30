مجلس القضاء الاعلى يستكمل قرعة اختيار القضاة المرشحين

بغداد / إعلام القضاء

بحضور نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة ووسائل الاعلام مجلس القضاء الاعلى يجري قرعة اختيار القضاة المرشحين من مجلس قضاء اقليم كردستان للعمل كأعضاء في مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.

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نص كلمة مجلس القضاء الاعلى

نجتمع اليوم لاستكمال قرعة اختيار السادة القضاة اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور- السيدة اليس بول نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة وعدد من وسائل الاعلام.

كما يعلم الجميع ان مجلس القضاء الاعلى اجرى بتاريخ 23/12/2019 القرعة لاختيار اعضاء مجلس المفوضين الـ (5) من مجلس القضاء الاعلى و(2) من مستشاري مجلس الدولة وبذلك تم اختيار (7) اعضاء من مجموع (9) المنصوص عليهم في المادة (3) من القانون.

واليوم نجتمع لاكمال العدد باختيار (2) من مجموع السادة القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء في اقليم كردستان يمثلون مناطق الاستئناف في الاقليم (اربيل- دهوك – السليمانية) ولضمان العدالة في التمثيل كما هو منصوص عليه في المادة (3/ثانيا) من القانون سوف نتبع نفس الاجراء الذي اجراه مجلس القضاء الاعلى عند اختياره اعضاء المجلس الـ(7) في القرعة السابقة . حيث تم تقسيم مجموع المرشحين من السادة القضاة المرسلة اسماءهم من قبل مجلس القضاء في الاقليم الى مجموعتين، الاولى تضم المرشحين من استئناف اربيل ودهوك والمجموعة الثانية تضم المرشحين من استئناف السليمانية وسوف يتم اختيار (1) من كل مجموعة بحيث يكون مجموع الفائزين (2) من مجلس القضاء في الاقليم كما تنص عليه المادة (3/ثانيا) من القانون.

https://www.hjc.iq/view.6319/

وهنا نعيد التوضيح ان القانون يشترط في المادة (4) منه عدة شروط في المرشحين وهي {(اولا) ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمة (ثانيا) ان يكون حسن السيرة والسلوك (ثالثا) ان يكون مستقلا من الناحية السياسية (رابعا) ان لا يكون مشمول بقانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة (خامسا) غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام او خاص} كذلك يشترط حسب نص المادة (3/اولا/ثانيا) ان يكون القضاة من الصنف الاول فقط. كما يجب ان يكون لهؤلاء المرشحين الرغبة في العمل في مجلس المفوضية بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في القانون كما نعيد التاكيد هنا ان جميع السادة القضاة سواء من المركز او الاقليم والمستشارين من مجلس الدولة هم مستقلين غير مرتبطين بأي تنظيم سياسي ولم ترشحهم أي جهة سياسية او حزبية.

ختاما نسال الله النجاح والتوفيق للسادة القضاة الفائزين بالقرعة.