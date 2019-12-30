مسؤول أنباري يشكو ضعف الاهتمام الحكومي وقلة الخدمات في عامرية الصمود

أكد قائمقام قضاء عامرية الصمود بمحافظة الأنبار شاكر العيساوي، اليوم السبت، أن ضعف الاهتمام الحكومي يقف وراء تأخر تنفيذ المشاريع وقلة الخدمات في القضاء.

وقال العيساوي إن «مناطق العامرية تشكو من قلة الخدمات والمشاريع، كعدم وجود المراكز الصحية وعدم وجود مستشفى تعليمي وقلة المباني المدرسية مع الحاجة لتأهيل المدارس القديمة وتوسعتها».

وأضاف أن «الطريق البري الرابط بين تقاطع مركز السلام ومجمع الإخاء في العامرية بات يسمى بطريق الموت لكثرة الحوادث المرورية فيه، كونه سايد واحد فقط وتعرض لتخسفات وحفريات كثيرة خلال الفترة الماضية».

وبين العيساوي أن «مناطق العامرية تحتاج لحل مشكلة الدوام المزدوج وقلة الكادر التدريسي لمختلف المراحل الدراسية مع تخصيص مبالغ مالية كافية لإنشاء المشاريع الحديثة والمتطورة».