مصدر أمني : مقتل وإصابة 30 عنصراً من الحشد بالقصف الأمريكي غرب الأنبار

مصدر أمني لـ (باسنيوز): مقتل وإصابة 30 عنصراً من الحشد بالقصف الأمريكي غرب الأنبار

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، مساء اليوم الأحد، عن مقتل خمسة من عناصر الحشد الشعبي، من بينهم آمر (لواء 45) في كتائب حزب الله، وإصابة 25 آخرين بجروح بالقصف الجوي الأمريكي الذي استهدف أحد مقرات الحشد غرب الأنبار.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، إن «القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مقراً لمليشيا حزب الله في منطقة الغابات بالقرب من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب الأنبار، أسفر عن مقتل خمسة من الحشد، من بينهم آمر اللواء 45 في حزب الله الملقب أبو علي، وإصابة 25 آخرين بجروح».

وأضاف المصدر، أن «سرايا من الحشد الشعبي المتمركزة بالقرب من الشريط الحدودي في القائم وفي ناحية العبيدي وفي منطقة سكك القطار توجهت إلى مكان الحادث لإخلاء الجرحى وإخماد النيران المشتعلة بمخازن العتاد».

وبين المصدر، أن «مقرات مليشيا الحشد الموجودة بالمناطق الغربية للأنبار استنفرت ووجهت مقاتليها إلى القائم لمساعدة عناصرهم الذين تعرضوا للقصف الأمريكي».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت استهداف 5 مقرات لكتائب حزب الله في العراق وسوريا رداً على مقتل متعاقد أمريكي في قصف على قاعدة (كي وان) بكركوك.