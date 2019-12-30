مقتدى الصدر تبعية إيرانية

د. فخري مشكور

[ليس عيبًا ان يكون اصلك ايرانيا، لكن العيب ان تتهم غيرك بالذيول وانت منهم]

[ كل سيد اصله البعيد عربي… بهذا الاعتبار فان السيد خميني عربي والخامنئي عربي والخوئي عربي والسيستاني عربي ومقتدى ايضا عربي]

[ اما الأصل القريب فليس عيباً ان يكون اصلك القريب ايرانياً او هندياً او باكستانيا او اية جنسية اخرى، فالشرف ليس بالقومية والعنصر والبلد بل بالعقل والعلم والإيمان ]

الأصل القريب للسيد مقتدى الصدر هو ايراني أصفهاني كما يلي:-

📕السيد صدر الدين الصدر الأصفهاني القمي ( اعلى الله مقامه)

1️⃣هو والد السيد موسى الصدر ( اعلى الله مقامه) الزعيم اللبناني ، وعم السيد ( محمد باقر الصدر) وولد زوجته ( العلوية) ام جعفر ، احد مراجع إيران المعروفين و المدفون في صحن السيد فاطمة المعصومة( صلوات الله عليها).

2️⃣جده السيد إسماعيل الأصفهاني أبن السيد صدر الدين الصدر الأصفهاني ( الجد) الذي ولد في لبنان و ستقر في أصفهان ومنها لُقب بالإصفهاني هو أبناهُ ( السيد أسماعيل الأصفهاني و السيد محمد علي الأصفهاني المعروف (قا مجتهد) و السيد إسماعيل الأصفهاني جد السيد محمد باقر الصدر ( اعلى الله مقامهم ) )

3️⃣ ثم من أصفهان نزح بعضهم الى العراق وأستقر به كما هو حال السيد إسماعيل الأصفهاني، جد السيد محمد باقر الصدر ، الذي كان يلقب بالسيد أسماعيل اًصفهاني نسبة الى مدينة أصفهان التي كانت موطنهم الأصلي وقبلها لبنان ،غير أن أستقرراهم في أصفهان أكسبهم شهرة عظيمة ومن هنا كان يُطلق عليهم هذا اللقب .

4️⃣ تزوج السيد مصطفى الخميني ( رحمة الله عليه) من بنت السيد صدر الدين الصدر الأصفهاني القمي ،والد السيد موسى الصدر، فزوجة السيد مصطفى الخميني هي أخت السيد موسى الصدر ومن هنا كان السيد مصطفى الخميني هو عديل السيد محمد باقر الصدر (اعلى الله مقامه ) ومن هنا كان السيد جعفر الصدر ابن السيد محمد باقر الصدر هو ابن خالة السيد حسين مصطفى الخميني وحفيد السيد صدر الدين الصدر الأصفهاني القمي.

5️⃣ وكان السيد موسى الصدر (اعلى الله مقامه)احد رجال السيد الخميني ( أعلى الله مقامه ) وهو الذي أمره بالرحيل الى لبنان و تشكل المقاومة الإسلامية في لبنان ( امل)

6️⃣ويمتلك كل ال الصدر الجنسية الأيرانية بحكم كون أن جدهم الأكبر السيد صدر الدين الصدر الأصفهاني ممن سكن أيران الفترة طويلة كما ينص القانون الإيراني ولهم الدخول الى إيران بدون فيزه او تأشيرة دخول ولهم حق التملك في إيران كما هو حال أكثر ال الصدر في ممن يسكنون قم حالياً.

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المصدر حياة السيد محمد باقر الصدر بقلم السيد الحائري .

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