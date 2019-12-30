مقتل قائد عسكري كبير بكتائب حزب الله خلال القصف الامريكي

افاد مصدر امني، بمقتل آمر الفوج الاول في اللواء ٤٥ “كتائب حزب الله” العراقي، خلال الضربة الجوية التي تبنها امريكا.

وابلغ المصدر ان القصف اسفر عن مقتل 3 عناصر من الحشد بينهم ابو علي الخزعلي القائد في الحشد.

واعلن مساعد وزير الدفاع الامريكي جوناثان هوفمان، عن قصف منشآت تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا، قال انها ردا على هجمات الاخيرة المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي.

وذكر في بيان، “شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة له في العراق وسوريا، ستؤدي إلى إضعاف قدرة الكتائب على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف”.

واضاف، ان الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع للكتائب في العراق واثنين في سوريا. شملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها كتائب حزب الله للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف الدولي.

وتابع تضمنت ضربات الكتائب الأخيرة هجومًا صاروخيًا يزيد عن 30 على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية.

وبين هوفمان ان الكتائب لها علاقة قوية مع قوة القدس الإيرانية وتلقى مرارًا وتكرارًا مساعدات فتاكة وغيرها من الدعم من إيران التي استخدمتها لمهاجمة قوات التحالف في العراق.

وقال ان قوات التحالف الدولية موجود في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية. وان الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف تحترم السيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم عراقا قويا ومستقلا. ومع ذلك، لن يتم ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

وبين ان أن هجمات كتائب حزب الله تسببت أيضًا في إصابة العديد من أعضاء قوى الأمن الداخلي.