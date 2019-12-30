مقرب من الصدر يهاجم العبادي.. ويفند تصريحاته الاخيرة

نفى صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأثنين، ان يكون عبدالمهدي قد تم ترشيحه من قبل السيستاني وان الصدر لم يحب مخالفة المرجعية رغم امتعاضه من الترشيح.

وقال العراقي في معرض جواب لأحد الانصار بعد ان سأل “من خلال حوار مع حيدر العبادي، عادل عبدالمهدي تم ترشيحه من قبل (السيد محمد رضا السيستاني) والسيد مقتدى الصدر كان ممتعضا من ترشيحه.. الا انه لم يحب مخالفة المرجعية”.

وعلق العراقي على ذلك بالقول: “كذب وافتراء.. كنت أحسن الظن به.. لكنه لجأ للكذب، لانه خسر الولاية الثانية”.

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