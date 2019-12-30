منظمة اقليمية تطالب بتشكيل قوة عسكرية مصرية جزائرية تونسية مشتركة لمكافحة الارهاب بليبيا

منظمة تطالب الجزائر وتونس ومصر بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الارهاب بليبيا

القاهرة: بيان صحفى

حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات السياسية من التدخل العسكرى التركى بليبيا وتحويل ليبيا الى نقطة تمركز لكافة التنظيمات الارهابية بالعالم كالقاعدة وداعش لشن هجمات ارهابية واسعة على دول كتونس ومصر والجزائر

كما حذر التقرير من نقل التنظيمات الارهابية من العراق وسوريا الى ليبيا مما سيحول ليبيا الى مغناطيس لجذب بقايا التنظيمات الارهابية التى كانت تقاتل بالعراق وسوريا

واكد زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة ان ليبيا بوابة لاعادة النفوذ العثمانى لدول شمال افريقيا بعد ان اعلن البرلمان التركى التصويت قريبا على ارسال قوات تركية عسكرية الى ليبيا

وطالبت المنظمة دول الجزائر وتونس ومصر بتشكيل قوة عسكرية مشتركة برية وبحرية وجوية لمكافحة التنظيمات الارهابية داخل الاراضى الليبية حال تمدد تلك التنظيمات ونجاحها فى السيطرة على كافة الاراضى الليبية

وحذرت المنظمة من اندلاع حرب اهلية واسعة النطاق داخل ليبيا مطلع عام 2020 ونقل الاف الارهابيين للقتال بليبيا من سوريا والعراق ودول افريقية واسيوية مما سيمثل تهديد حقيقى لامن دول جوار ليبيا كتونس والجزائر ومصر