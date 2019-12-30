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من اصل 6411 دعوى قضائية.. اربيل تعتقل 6212 متهما

اعلنت مديرية شرطة أربيل، الاحد، اعتقال اكثر من 6000 شخص خلال عام 2019 الذي شارف على نهايته.
وقال المتحدث باسم شرطة عاصمة الاقليم هوكر عزيز، في حديث للصحفيين، “سجلنا في 2019، 6411 دعوى قضائية في جميع مراكز شرطة اربيل، وعلى اثرها تم اعتقال 6212 متهما.
واضاف انه من مجموع تلك الدعاوى والقضايا، حسمت 5398 منها واحيلت الى القضاء، مشيرا الى ان 96 من تلك القضايا تم البت بشأنها من قبل القضاء.
واشار الى، ان 718 متهما ما زال القضاء يحقق في قضاياهم، لافتا الى ان 78% من القضايا تم حسمها، فيما تبقى نسبة 13% منها قيد التحقيق.

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