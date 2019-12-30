هوشيار عبدالله: الصراع الأمريكي الإيراني سيجهض الحراك المدني للمنتفضين في حال تحويله الى مواجهة عسكرية على الأراضي العراقية

أكد النائب هوشيار عبدالله ان الشعب العراقي سيكون هو المتضرر الأكبر من تحويل الصراع الأمريكي الإيراني الى مواجهة عسكرية مباشرة على الأراضي العراقية .

وقال في بيان اليوم :” کما قلتها في اكثر من مناسبة، نحن ضد وندین کل التدخلات الخارجیة سواء امریکیة او ایرانیة، قلتها بصراحة ان العلاقة بین واشنطن وطهران علاقة تکاملیة وليست عکسية، تواجدهما ومناوراتهما تكمل بعضها البعض، والعراق ضحیة هذا الصراع لیس الیوم وإنما منذ عهود قدیمة “.

وبين عبدالله :” إن تحویل الصراع الأمريكي الإيراني الی صدام عسکري علی الأراضي العراقیة يعني أن الشعب العراقي سيدفع الثمن، كما ان المنتفضين الذين يرسمون هذه الانعطافة التاريخية سيتم إجهاض حراكهم المدني، باختصار یجب ان يکون الموقف العراقي من هذا الصراع محاید تماما “.