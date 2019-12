( يا أيُّـها الرجلُ المُـرخي عِمامتَـه*) **إنّي حسِبتُك ذا فكرٍ وذا فِطَنِ

بهجت عباس

يأ أيّها الرجل المُرخي عِمامتَـهُ *- قصيدة في ثلاث لغات –

( يا أيُّـها الرجلُ المُـرخي عِمامتَـه*) **إنّي حسِبتُك ذا فكرٍ وذا فِطَنِ

هيهاتَ تسعَـدُ في الدّنيـا وبهجـتـها ** من قوتِ شعبٍ ذوى جوعاً ولمْ يهُنِ

هيهاتَ تبقى طَوالَ العُمــر في دَعةٍ ** فالمـوجُ يقـذف بالأصدافِ والعَـفـنِ

لا تحسبنَّ ليالــــي السُّحتِ نـائــرةً ** دومــاً وغيرُكُ في ليلٍ من الدُّجُـنِ

صبراً، سيأتيك إعصارٌ بلا مهــلٍ ** فاحزِمْ حقائبَكَ الملأى من الدَّرَنِ

وغادرِ الوطنَ المنكوبَ في عجلٍ ** لا أنْ تغــادرَه روحــاً بلا بـَـدنِ

أما تَـرىَ أنَّ مَـنْ سادوا ومَــنْ حكمـوا ** قد فارقوا هذه الدَنيــا بلا كـفَـنِ

هلّا اعتبرت بصدّام وعصبتـــه ** إذ انتهتْ ساحة الأفراح في شجنِ

فلستَ أحسنَ حظّــاً منهـــمُ أبــداً ** يا سارقَ القوتِ باسم الدّين والوطنِ

لقد حسِبْتُ بأنَّ الدِّيـنَ يغمـرُكــمْ ** بالزُّهـدِ والعَطْفِ والإحسانِ والمِننِ

قدْ خُيِّـبَ الظَّنُّ لمّا قدْ رأيتُكًـمُ ** عُمْـيـاً وفي سَمْعِـكـُمْ وقـرٌ بلا وهَــنِ

إنْ كانَ ذا الشَّعبُ يغفـو في تعاستِهِ** فسوف يصحو من التخديرِ والوسَنِ

رُدّوا الذي قد نهبتُمْ من خـزائـنِـه** مِن قبلِ أن تُبتَلـوا بالرُّزْءِ والمِحَنِ

غــداً سيأتيكـمُ العاتــي فيسلبُكمْ ** فـتَرجعونَ كما كنتُـمْ بلا سكَــنِ

__________________________

*صدر لبيت الشاعر جرير المشهور بهجائيّاته مع الفرزدق

يأ أيّها الرجل المُرخي عِمامتَه **هذا زمانك إنّي قد مضى زمني

8/8/2019

English

“O You, who is hanging down his turban”

Written and translated by Bahjat Abbas

English

“O You, who is hanging down his turban”

I thought you were with bright mind and intelligence.

**

You would never enjoy life and its pleasure

From the food of people, who are withering from hunger and wouldn’t kneel.

**

You will never thrive during your whole life,

Since the wave throws out the shells and mold.

**

Don’t think that the nights of the unlawful are always bright,

And others have a night of darkness.

**

Wait! A storm will come to you soon,

So, pack your luggage full of dirt,

**

And hastily leave the ruined land

Rather than you depart as a soul without body.

**

Don’t you see those, who dominated and ruled,

Have left this world without a shroud?

**

Wouldn’t you learn from Saddam and his gang,

How they left the ground of pleasure in grief?

**

You never have better luck than them,

You, who stole the food by name of religion and country.

**

I thought religion would overwhelm you

With asceticism, sympathy, friendliness and giving.

**

I was disappointed to see you

Blind and deaf.

**

If these people sleep in their misery,

they will wake up from drugging and sleeping.

**

Give them back what you have stolen,

Before you’ll be inflicted with disaster and ordeals.

**

Tomorrow the tyrant will come and plunder you.

And you’ll be, as you were, without shelter.

Deutsch

O du, der seinen Turban herunterhängt,

Ich dachte, du wärest mit hellem Verstand und Einsicht.

**&

Du würdest niemals das Leben und sein Vergnügen genießen

Aus der Nahrung von Menschen, die vor Hunger verdorrten und nicht knieten.

**

Du würdest nie während deines ganzen Lebens gedeihen,

Da wirft die Welle Schalen und Schimmel.

**

Denk nicht, dass die Nächte der Rechtswidrigen immer hell sind,

Und andere eine Nacht der Dunkelheit haben.

**

Warte! Ein Sturm würde bald zu dir kommen,

Also pack dein Gepäck voll mit Dreck,

**

Und hastig verlasse das zerstörte Land.

Sonst als Seele ohne Körper wegzugehen.

**

Siehst du nicht diejenigen, die dominiert und regiert haben,

Haben diese Welt ohne Leichentuch verlassen?

**

Würdest du nicht von Saddam und seiner Bande lernen,

Wie sie den Boden des Vergnügens in Kummer verlassen haben?

**

Niemals hast du besseres Glück als sie,

Du, der die Nahrung mit Namen der Religion und der Heimat gestohlen hast.

**&

Ich dachte die Religion überwältigt euch

Mit Askese, Sympathie, Freundlichkeit und Verschenken.

**

Ich war enttäuscht, euch zu sehen,

Blind und Schwerhörig.

**

Wenn diese Menschen in ihrem Elend schlafen,

Würden sie von Drogen und Schlaf wieder aufwachen.

**

Gebt ihnen zurück, was Ihr gestohlen habt,

Bevor Ihr mit Katastrophen und Qualen konfrontiert würdet.

**

Morgen würde der Tyran zu euch kommen und plündern,

Da würdet Ihr zurück, wie Ihr wart, ohne Obdach sein.