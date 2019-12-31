أسوشييتدبرس: كتائب حزب الله تتحدث عن تصعيد بعد قصف مواقعها

ترجمة: حامد أحمد

كشف متحدث عن كتائب حزب الله، امس الاثنين في تصريح لوكالة اسوشييتدبرس ان حصيلة ضحايا الغارات الاميركية على مواقع لهم في العراق وسوريا قد ارتفعت الى 25 قتيلا متوعدا برد انتقامي محكم على الاعتداء الاميركي الذي وصفه بالاعتداء الشيطاني الشرس .

الهجوم الاميركي، الذي يعتبر الاكبر ضد فصيل مسلح ضمن قوات الحشد الرسمية حتى الآن، والدعوات للانتقام تمثل تصعيدا جديدا في الحرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وايران على ارض العراق والذي من شأنه ان يهدد مصالح اميركية في المنطقة .

وجاء هذا التصريح بالانتقام بعد يوم من اعلان وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر عن قيام واشنطن بشن ضربات عسكرية استهدفت مقار مجموعة مسلحة عراقية مدعومة من ايران متهمة بهجوم على قاعدة عسكرية في العراق الاسبوع الماضي تسببت بمقتل متعاقد مدني أميركي .

وزير الخارجية مايك بومبيو قال ان الضربات بعثت رسائل مفادها ان الولايات المتحدة سوف لن تتساهل مع انشطة تقوم بها ايران تعرض ارواح اميركان لخطر .

وقال الجيش الاميركي انه تم تنفيذ “ضربات دفاعية دقيقة” ضد خمسة مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا .من جانب آخر قالت كتائب حزب الله في بيان لها صدر لها منتصف ليل الاحد: “معركتنا مع أميركا ومرتزقتها مفتوحة الآن لجميع الاحتمالات، ليس لنا خيار ثان اليوم سوى المواجهة وليس هناك شيء سيمنعنا من الرد على هذه الجريمة .”

الولايات المتحدة تتهم الفصيل المسلح باطلاق سلسلة صواريخ يوم الجمعة على قاعدة عسكرية قرب كركوك تسببت بمقتل متعاقد أميركي مع وزارة الدفاع وكذلك سلسلة هجمات اخرى على قواعد في العراق تضم قوات اميركية. وقال مسؤولون ان الهجوم تخلله إطلاق اكثر من 30 صاروخا على القاعدة في كركوك .

متحدث باسم كتائب حزب الله نفى تورط الفصيل بالهجوم على قواعد اميركية بضمنها التي ادت الى مقتل متعاقد اميركي، مشيرا الى ان واشنطن تريد ان تستند الى هذا الادعاء كذريعة لمهاجمة فصيله المسلح .

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي، في حديث لأسوشييتدبرس الاثنين إن حصيلة القتلى ارتفعت الى 25 مع جرح 51 شخصا آخر على الاقل وإن قسما منهم في حالة خطرة، مشيرا الى ان فصيله المسلح سيرد، ولكنه قال بان قادة المجموعة سيحددون نوعية الرد .

ومضى بقوله “على القوات الاميركية ان تغادر العراق، ان هجومها هذا يعتبر جريمة ومجزرة .”

مسؤول آخر في الحشد الشعبي، رفض الكشف عن اسمه ، قال ان احد الصواريخ الاميركية سقط على غرفة كان المقاتلون نائمون بداخلها متسببا بانهيار السقف عليهم. وقال ان قوات اميركية كانت قد استهدفت كتائب حزب الله في السابق، ولكن دون ان يقدم ادلة على ادعائه.

وفي طهران استنكر الناطق باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الضربات الاميركية ضد كتائب حزب الله وقال انها “عمل ارهابي واضح” متهما واشنطن بتجاهل سيادة العراق .

من جانبه شجب حزب الله اللبناني الهجوم في بيان له بوصفه “اعتداء اميركي وحشي”، مشيرا الى ان الذين اتخذوا القرار بتنفيذ الهجوم سيكتشفون قريبا “كم كان هذا القرار الاجرامي غبيا”.

وجاء في البيان ايضا: “تكشف الادارة الاميركية بهذا الاعتداء عن وجهها الحقيقي كعدو للعراق ومصلحة الشعب العراقي وتطلعه للحرية والسيادة الحقيقية مع مستقبل آمن .”