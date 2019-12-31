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أول بلد عربي يعلن تأييده للقصف الامريكي على كتائب حزب الله في العراق وسوريا

اعلنت وزارة الخارجية البحرينية ان بلادها أعربت عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا .

وقالت الوزارة ان هذه القصف يأتي ”ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية“.

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