إرادة النصر: تفتيش 32 ألف كم وقتل واعتقال 11 مسلحاً

اعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، امس، نتائج المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر فيما كانت نتائج العملية شبيهة بالعمليات السابقة.وقال يار الله في بيان تابعته (المدى):

“يوماً بعد آخر يبرهن الرجال في قواتنا المسلحة انهم درع الوطن وحصنه المنيع، هاهم وبعون الله تعالى ينهون المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر التي انطلقت يوم 29 ولغاية 30 من كانون الاول 2019 من خمسة محاور، المحور الأول قيادة عمليات نينوى، فيما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، أما الثالث فهو محور قيادة عمليات صلاح الدين، في حين كان المحور الرابع قيادة عمليات ديالى، أما المحور الخامس هو المقر المتقدم كركوك”.واسفرت العملية عن تدمير 46 نفقاً ووكراً و25 موضعا للرصد وقنابر هاون كما تم العثور على دراجة نارية و198 عبوة ناسفة وعجلة مفخخة والقاء القبض على مطلوبين اثنين و250 كيلو غرام من المواد المتفجرة الـ c4 بحسب البيان.واضاف البيان “كما تم العثور على سبطانة احادية عيار 12.5 ملم و11 صاروخاً ضد الدبابات و750 إطلاقة لعتاد 14.5 ملم وبندقيةAK ، كما نتج عن هذه المرحلة قتل 9 إرهابيين انتحاريين والعثور على معمل تفخيخ وتدمير 5 عجلات واليتين نوع شفل والعثور على ناظور وجهاز موتورلا وتدمير كرفانين وعلى 23 صاروخ قاذفة RBG و4 اكداس عتاد وتدمير وكر مفخخ والعثور على 10 BKC ومدفعين عيار 57 ملم و126 قنبرة هاون وهاون و5 قذائف مدفع D30 وتدمير حاويتين C4 والعثور على لغم ضد الدروع”.وبلغت المساحة التي شملت المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر 31,999 كيلو متر مربع، بحسب البيان.