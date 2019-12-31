احصائية لعدد الضحايا جراء القصف الايراني المتكرر على اقليم كوردستان

ذكرت منظمة “هـنگاو” لحقوق الانسان يوم الاثنين ان خمسة مدنيين قتلوا فيما اصيب اربعة عناصر من قوات البيشمركة جراء القصف الايراني المتكرر الذي تعرضت له اراضي اقليم كوردستان في عام 2019 تحت ذريعة استهداف الاحزاب المعارضة للنظام في طهران.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ان قوات الحرس الثوري الايراني قصفت خلال عام 2019 مرتفعات كوردستان 10 مرات بواسطة المدفعية، ومرة واحدة بالطائرات المسيرة مستهدفة مقار الاحزاب المعارضة للنظام في ايران ضمن حدود الاقليم.

واوضح البيان ان ذلك القصف اسفر عن مقتل فتاة واربعة مدنيين من اقليم كوردستان اضافة الى اصابة اربعة عناصر من قوات البيشمركة.