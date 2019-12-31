الجماهير ستصنع قائدها!!

سيتبرعم وينبثق قائد العراق من جوهره وحقيقته الحضارية , ومن معدن العراقيين الأصلاء الأباة الأبرار البواسل , الثائرين الغيارى النشامى المؤمنين بإرادة الحياة الحرة الكريمة في وطن آمن سعيد.

العراقيون سيتفاعلون وسيأتي من بينهم القائد البشير اللبيب الحصيف , الذي تتجسد فيه المنطلقات الحضارية التأريخية اللازمة للوصول إلى مجد الوطن والمواطنين.

نعم إن العراق في مخاض , وسيأتي بالقائد المتفاعل مع تطلعات الجماهير الثائرة , والقادر على أخذهم في مسارات الرقاء والنماء والعلاء الإنساني المعاصر الوضاء.

وما دامت الجماهير في تفاعلاتها الوطنية الإيجابية , فأن جهودها ستثمر وطريقها سيتعبّد بأكاليل النصر والفتح الحضاري المبين.

العراقيون الأفذاذ سيصنعون حاضرهم ومستقبلهم , وستكون إرادتهم الإنسانية الحية الأبية قدرهم الأعظم ومنطلقهم الأكرم , ولن تنال من وثبتهم رموز الشر والسوء النكراء لأنها إلى منعطب ومنحطب , ولسوف ترميهم الإرادة الجماهيرية المتأججة بحجارة من سجيل وستجعلهم كعصف مأكول.

تلك هي ثوابت الزمان , ومعادلات وقوانين الأكوان , ومسلمات الدوران , التي تجري بحسبان , وستمحق الإستنقاع والسكون والبهتان.

والعقول الجماهيرية تنوّرت وبوعيها وإدراكها توهّجت , وبفعلها عن ذاتها وتطلعاتها عبّرت , وستمضي هادرة تحفر مسارات عزتها وكرامتها , وستحطم السدود والمعوقات والمصدات , ولن تنثني , وسترتوي أرض العراق بإبتكاراتها وطاقاتها وسلاف مناهجها التواقة إلى غدٍ رغيدٍ مجيد.

وعليه فأن المتحجرين المنزوين في مكامنهم عليهم أن يستفيقوا ويغادروا متاريس رؤاهم الظلماء , ويتركوا الجماهير الساطعة تنير دروب الحرية والكرامة الوطنية الرائدة.

فالعراق للعراقيين الذين يريدون وطنا حرا عزيزا أبيا!!

ولن ولن يتنازل العراقيون عن وطنهم الأكبر!!

د-صادق السامرائي

26\12\2019