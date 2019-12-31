الخارجية الأمريكية: زعماء العراق أكدوا لبومبيو ضمان أمن وسلامة الأمريكيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زعماء العراق أكدوا ضمان أمن وسلامة الأمريكيين والممتلكات الأمريكية خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك بعد أن هاجم محتجون السفارة الأمريكية في بغداد.

وأجرى بومبيو من مكتبه في واشنطن اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان ”أوضح الوزير أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن الأمريكيين الموجودين بالعراق لدعم سيادته واستقلاله. وأكد عبد المهدي وصالح للوزير تحمل مسؤوليتهما بجدية تجاه حماية وضمان أمن وسلامة الأفراد الأمريكيين والممتلكات الأمريكية“.

إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح