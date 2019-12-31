الخارجية العراقية تستدعي السفير الاميركي وتلجأ لـ”الشركاء الاوروبيين”

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، انها ستستدعي السفير الامريكي في بغداد، على خلفية قصف مقرات كتائب حزب الله في محافظة الانبار.

وأصدرت الوزارة بياناً، هذا نصه:

“تُدين وزارة الخارجيّة وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ، وهو ما نراه انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول.

وفي هذا السياق نجدد التأكيد أن الحشد الشعبي قوة وطنية عراقـية كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، ووحدته، وقاتل بكل تفانٍ، وبسالة تنظيم داعش الإرهابي، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شرِّه، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقية تأتمر بأوامر القائد العامّ للقوات المُسلّحة.

كما نُشدِّد على أنَّ العراق بلد مُستقِلّ، وأنَّ أمنه الداخليّ يحظى بالأولويّة، والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرّاً لتنفيذ اعتداءات، أو مقرّاً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار، وسوف يتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه ماتقدم وكذلك سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوربيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص اليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق”.