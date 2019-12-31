السيستاني يرفض “الاعتداء” الامريكي ويوجه رسالة للحكومة: اتخذوا اجراءات كفيلة

وجهت المرجعية الدينية العليا في العراق، اليوم الاثنين، رسالة الى الحكومة، بشأن القصف الامريكي لمقرات كتائب حزب الله، أمس الاحد، في محافظة الانبار.

ونقل موقع علي السيستاني، تصريحاً لمصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الاعلى، قوله:

“حول الاعتداء على القوات العراقية في مدينة القائم، تعليقاً على قصف القوات الامريكية لبعض القطعات الأمنية في مدينة القائم صرّح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الاشرف بما يأتي:

ان المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدّد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف. ان السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة الى ذلك والى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية”.