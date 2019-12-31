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الصدر يبدي استعداده للعمل مع منافسين تدعمهم إيران لطرد القوات الأمريكية من العراق

أعرب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يوم الاثنين عن استعداده للعمل مع منافسيه السياسيين من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق ”بالطرق السياسية والقانونية“.

وقال إنه إذا لم تنسحب القوات الأمريكية ”فسيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم“.

وقاتل التيار الصدري القوات الأمريكية لسنوات في أعقاب الغزو الذي قادته واشنطن وأطاح بصدام حسين عام 2003.

ويصور الصدر نفسه قوميا يرفض كلا من الوجود الإيراني والنفوذ الأمريكي. ودعا في بيان الفصائل المسلحة المدعومة من إيران إلى الابتعاد عن ”التصرفات غير المسؤولة“ التي يمكن أن تستخدم لتبرير الهجمات على العراق.

تغطية صحفية أحمد أبو العينين – شارك في التغطية هشام عبد الخالق في القاهرة- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار

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