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الصين تدخل على خط القصف الامريكي لكتائب حزب الله في العراق

دعت الصين كل الدول إلى احترام سيادة واستقلال العراق وسوريا ووحدة أراضيهما، وذلك في تعليق على قصف الولايات المتحدة لقواعد تابعة لـ”كتائب حزب الله” في العراق وسوريا أمس الأحد.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غان شوان، في تصريح اليوم الاثنين: “متأكدون من أن الجميع يجب أن يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية الأساسية، ومن الضروري احترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي العراق وسوريا”.
ويأتي التصريح الصيني تعليقا على قيام الولايات المتحدة مساء أمس الأحد بقصف 5 مواقع تابعة لـ”كتائب حزب الله”، في كل من سوريا والعراق.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن هذه الضربة هي رد على قصف صاروخي استهدف قاعدة أمريكية في محافظة كركوك العراقية أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي.
ومن المعروف أن “كتائب حزب الله” تنظيم مسلح مقرب من ايران ينشط في العراق وسوريا.

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