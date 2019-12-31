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العراق يتصدر لائحة الدول المستوردة للفواكه والخضر من إيران

بلغت صادرات ايران من الفواكه والمحاصيل الزراعية خلال العام الايراني الماضي/ انتهى في 20 مارس 2019/ اكثر من مليار و500 مليون دولار.
وذكر تقرير للجمارك الايرانية ان صادرات الفواكه والمنتجات الزراعية بلغت خلال العام الايراني الفائت 1589 مليون دولار بوزن 4 ملايين و77 ألف طن.
واشار التقرير الى زيادة هذه الصادرات عن العام قبل الماضي بنسبة قدرها 35 % من ناحية القيمة و9% من ناحية الوزن.
واوضح التقرير ان العراق والامارات وروسيا كانت الدول المستوردة الرئيسية للفواكه والمحاصيل الزراعية الايرانية، حيث بلغ الصادرات الى العراق 921 مليون دولار، والامارات 153 مليون ، وروسيا 130 مليون دولار.

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