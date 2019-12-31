العمل العراقي يدعو القائد العام الى تحريك القوة الجوية لحماية الأجواء العراقية من أية خروقات

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الاثنين المصادف ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩ ، بيانا على خلفية الضربات الامريكية للقوات المسلحة العراقية في مدينة القائم الحدودية ، ومما جاء فيه:

يستنكر المجلس السياسي للعمل العراقي الضربات الجوية التي تعرض لها اللواء ٤٥ و ٤٦ التابع للحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية ليلة امس من قبل طائرات مسيرة أمريكية اودت بحياة عدد من المقاتلين العراقيين وجرح العشرات.

وأضاف البيان: نستغرب التصرف الامريكي العدائي الخارق للسيادة العراقية وحرمة الأجواء والاتفاقيات الدولية ، في الوقت الذي تدعي فيه الولايات المتحدة الامريكية بانها حليفة للعراق.

وأشار: ان الضربات الجوية تعني نسف لاتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين وبكافة الجهود الرامية الى استقرار المنطقة.

وختم البيان: في الوقت الذي ندعو الامريكان الى اعادة النظر في سياستهم العدائية تجاه مكون رئيسي – الحشد الشعبي – من القوات المسلحة العراقية التي اطاحت بداعش قبل عامين من الان ، فإننا ندعو القائد العام للقوات المسلحة الى تحريك القوة الجوية العراقية لحماية الأجواء من اي خرق معادي يستهدف العراق وأبناءه.

رحم الله شهداء العراق وعافى جرحاه

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩