المرجعية الرائدة في الميدان

مع الشعب و حقوق الإنسان ، و ضد الباطل …

و تستنكر قتل الأبرياء و و تدين إنتهاك سيادة العراق ، و ارضه ، و قتل شبابه من قبل الأمريكان ….

جاء ذلك في البيان الذي اصدرته المرجعية العليا التالي

” المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعا من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف”.

وأضاف البيان أن “السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوة إلى ذلك وللعمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية”.

فإلى أرواح شهداء الحشد الشعبي البطل… الرحمة الواسعة الواسعة … و الجنان الفسيحة الجميلة ..

و إلى أمهات و أخوات و أبناء و بنات و محبي و محبات هؤلاء الخالدين مزيدا ً من الصبر … و انتظار الخير و الصلاح ، و لهم من الجميع المواساة الطيبة …

الدكتور صاحب الحكيم

لندن

30 كانون الأول 2019