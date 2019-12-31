النفط: إعادة العمل في مصفى الناصرية بعد إغلاقه

أعلنت وزارة النفط، امس الاثنين، استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي، بعد ايام من توقف الانتاج على خلفية تصاعد الاحتجاجات في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إنه تم صباح يوم الاثنين استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، مبينا أن توقف العمل كان بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، مع تعذر وصول العاملين للحقل.

وأوضح المتحدث أنه تم إخلاء الطريق منذ يوم الأحد وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين، مشيرا إلى أن استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية. وكان محتجون قد اقتحموا الحقل، الذي ينتج ما يتراوح بين 80 و85 ألف برميل يوميا من النفط، وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم، الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.وكانت وزارة النفط قد اعلنت ان عمليات الانتاج والتصدير لم تتأثر بفعل الاحداث الراهنة في البلاد وان معدلاتها محددة ضمن السقف الذي تم تحديده بقرار تخفيض الانتاج الذي اقرته “اوبك”.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد الأحد: “الوزارة اوقفت عمليات الانتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول الى اماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، مشيراً الى أن عملية الايقاف لم تؤثر على عمليات الانتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة لاسيما ما يتعلق في سقف الانتاج المحدد من “اوبك”.