اول تعليق ايراني على القصف الامريكي لمواقع الحشد

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي القصف الامريكي على مواقع للحشد الشعبي في العراق.

وقال موسوي للصحفيين، ان الاقصف الامريكي “عدوان” ويعد “مثالا بارزا للارهاب”.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية، اميركا لاحترام استقلال وسيادة ووحدة الاراضي الاراضي العراقية والكف عن تدخلها في شؤونه الداخلية.

وقال إن “هذه الهجمات تثبت مرة اخرى كذب مزاعم اميركا حول مكافحة تنظيم داعش الارهابي التكفيري باستهدافها مواقع قوات وجهت ضربات كبيرة لارهابيي داعش على مدى الاعوام الماضية”.

وتابع أن اميركا قد كشفت بهذه الهجمات عن دعمها الحاسم للارهاب وعدم الاكتراث باستقلال وسيادة الدول وعليها ان تتحمل مسؤولية تداعيات تصرفها اللاقانوني هذا”.

واعتبر موسوي تواجد القوات الاجنبية في المنطقة بان “من شأنه ان يزعزع الامن واثارة التوتر والازمة فيها واضاف، انه على اميركا انهاء تواجدها الاحتلالي”.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقرات تابعة له في القائم غربي محافظة الانبار إلى ٢٥ قتيلا و٥١ جريحاً.