برهم صالح يلتقي السفير الايراني ببغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، سفير ايران ببغداد إيرج مسجدي.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق وايران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وتمت الإشارة إلى أهمية دعم الاستقرار في العراق واحترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية.

وبهذا الصدد فقد ركز اللقاء على أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي، وساحة لتلاقي المصالح الدولية والإقليمية لخدمة رفاه وسلام شعوب المنطقة وبلدانها على أساس المصالح المشتركة.