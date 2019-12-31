Posted on by

حول مزدوجى الجنسيه -2

عن تقديرات غير دقيقه وغير رسميه يقدرعدد العراقيين فى المهاجر بـ 4 مليون شخص ويقيمون باعداد مختلفة فى القارات الخمسه. ارتبط توجه العراقيين فى اللجؤ والهجره بالاوضاع السياسيه والاقتصاديه التى كانت قائمه فى العراق وتتصاعد وتائرها مع الوضع السياسى الذى ارتبط دائما بالعنف والارهاب الذى كانت تمارسه النخبة السياسيه ضد السكان من الذين يختلفون معهم فى الرأى والموقف.
د.حامد السهيل

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close