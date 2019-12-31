حول مزدوجى الجنسيه -2

عن تقديرات غير دقيقه وغير رسميه يقدرعدد العراقيين فى المهاجر بـ 4 مليون شخص ويقيمون باعداد مختلفة فى القارات الخمسه. ارتبط توجه العراقيين فى اللجؤ والهجره بالاوضاع السياسيه والاقتصاديه التى كانت قائمه فى العراق وتتصاعد وتائرها مع الوضع السياسى الذى ارتبط دائما بالعنف والارهاب الذى كانت تمارسه النخبة السياسيه ضد السكان من الذين يختلفون معهم فى الرأى والموقف.

د.حامد السهيل