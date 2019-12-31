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رئيس وزراء العراق يحذر من الاعتداء على السفارات الأجنبية

حذر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء من أي اعتداء على السفارات والبعثات الأجنبية في بغداد وطالب المحتجين ”بالمغادرة فورا من أمام السفارة الأمريكية“.

وتجمع الآلاف أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها واشنطن في العراق يوم الأحد.

وقال عبد المهدي في بيان ”أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات“.

ويتولى عبد المهدي تصريف شؤون البلاد بعد استقالته الشهر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي

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