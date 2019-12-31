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صحيفة: تحالف البناء بداً حراكاً لعزل برهم صالح.. هذا هو البديل

كشف قيادي في تحالف البناء، ان حراكاً سياسياً بدأ داخل التحالف، لأجل عزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بشكل رسمي.

ونقلت العربي الجديد عن قيادي في تحالف البناء، طلب عدم ذكر اسمه، إن “قادة التحالف اتفقوا، في اجتماع ضمهم بعد ساعات من إعلان صالح رفضه تكليف مرشح البناء وتهديده بالاستقالة، على التحرك لمعاقبة صالح عبر عزله، بسبب عدم الالتزام بمواد الدستورية، وخرق المهلة الدستورية”.

واضاف أن “اليومين المقبلين سيشهدان حراكاً سياسياً في هذا الموضوع بين مختلف القوى السياسية، لمناقشة عزل الرئيس العراقي، وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو عادل عبد المهدي من جهة الفراغ الدستوري”، ملمحاً إلى أن وزير المالية الحالي في الحكومة فؤاد حسين، والذي كان قد ترشح للمنصب، لكن التوافقات السياسية أقصته من منصب رئاسة الجمهورية ومنحته لبرهم صالح.

يشار الى ان نائب رئيس البرلمان، بشير حداد، قال في بيان، يوم الجمعة، إن صالح “يُعتبر مستقيلاً إذا لم يسحب خلال أسبوع” رسالته التي وجهها للبرلمان.

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