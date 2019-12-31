عالية نصيف تحذر من اعطاء المفتشين العموميين الملغاة مناصبهم أي دور تنفيذي في الوزارات

حذرت النائبة عالية نصيف من اعطاء المفتشين العموميين الملغاة مناصبهم أي دور تنفيذي في الوزارات والهيئات، مبدية استغرابها من قرار مجلس الوزراء بإعطائهم مناصب مدراء عامين او مستشارين أو وكلاء وزارة، ما يؤشر تخبط حكومة تصريف الاعمال .

وقالت في بيان اليوم :” ان من أهم أسباب إلغاء مكاتب المفتشين العموميين هو وجود بعض المفتشين الذين يتسترون على الفساد ويحصلون على حصص من العقود والصفقات المشبوهة وباتت مكاتبهم بورصة للمساومات، فهل يعقل ان نعطيهم اليوم دوراً تنفيذياً وبمستوى درجة خاصة (مدير عام، مستشار، وكيل وزارة) وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 2019 ؟ “.

وبينت نصيف :” ان هذا القرار يؤشر مدى تخبط حكومة تصريف الأعمال التي باتت تبحث عن مناصب للفاسدين كما يقول المثل (تُفصّل القاط على الدكمة) ” ، مطالبة بـ ” إلغاء هذا القرار فوراً واحترام إرادة الشعب العراقي في عدم ترك الفرصة للفاسدين في الحصول على أي منصب تنفيذي “.