فيتنس فيرست تقدم تمارين رياضية مثالية لاستعادة اللياقة البدنية بعد موسم العطلات

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الإمارات العربية المتحدة، 31ديسمبر 2019: مع اقتراب موسم العطلات من نهايته يبدأ الكثيرون في التفكير باستعادة لياقتهم البدنية واعتماد روتين حياة صحي من التمارين الرياضية.

قد يكون من الصعب استعادة لياقتك البدنية بعد فترة الأعياد الحافلة، ومن أجل ذلك يشاركنا المدرّب المحترف في فيتنس فيرست الشرق الأوسط، أبهيناف مالهوترا، بعض النصائح التي من شأنها أن تساعد للعودة إلى روتين الرياضة والتخلص من الوزن الزائد الذي يكتسبه البعض بعد موسم العطلات.

يقدم مدرب فيتنس فيرست مجموعة من تمارين اللياقة والقوة التي تستهدف جميع عضلات الجسم وتعزز عملية التمثيل الغذائي للأشخاص من جميع مستويات اللياقة البدنية.

تمارين الإحماء

من السهل بدء ممارسة التمارين وتجاهل مرحلة الإحماء ولكن من المهم جدًا أن تستغرق عملية الإحماء خمس دقائق على الأقل قبل البدء، إذ يساعد القيام ببعض الحركات في إعداد جسمك لممارسة النشاط من خلال رفع معدل ضربات القلب وتخفيف شد العضلات.

يجب البدء بتمرين الدوائر بالذراعين والأرداف إلى الداخل والخارج مع تكراره ثماني مرات ثم قم بإحدى تمارين القلب لدقيقتين بالقفز على الحبل.

ولمضاعفة الإحماء، يمكنك التمرّن على جهاز السير المتحرك والتبديل ما بين المشي والركض كل 30 ثانية، ويمكنك إنهاء جلسة الإحماء بالمشي على اليدين لثمان مرات.

تمارين بيربي

بعد إنهاء تمارين الإحماء أصبح الجسم يتمتع بجهوزية تامة لتقديم أعلى مستويات الأداء، وهنا يجب الانتقال إلى التدريبات التي تحفز على التحدي.

إن تمارين البيربي هي طريقة ممتازة لحرق الدهون وتكييف وتدريب الجسم بالكامل، وعليك القيام بها لـ 25 مرة على ثلاث جولات أو القيام بأكبر عدد منها ويمكنك مزجها مع أنواع أخرى من تمارين البيربي مثل تمرين العقلة أو بيربي الركب أو القفز.

القرفصاء

تساعد القرفصاء على حرق الكثير من السعرات الحرارية أثناء وبعد جلسة التمرين إذ تمرّن أكثر من عضلة واحدة في وقت واحد وهي العضلة رباعية الرؤوس، والأرداف، وأوتار الركبة.

لتحقيق أفضل النتائج عليك القيام بثلاث جولات من 10-15 تمرينًا لكل جولة باستخدام بعض الأثقال للمزيد من المقاومة في التمرين.

ينصح المدربون باختيار أوزان ثقيلة بما يكفي لتحفيزك ولكن من دون المساومة على مستوى لياقتك البدنية.

تمرين الطعنات مشيًا (اللونجز)

يعد هذا التمرين أيضًا ممتازًا لحرق السعرات الحرارية حيث أنه يستهدف جميع العضلات الرئيسية في الجزء السفلي من الجسم بينما يعمل في الوقت نفسه على تحسين توازنك وتقوية عضلات البطن، ولتحقيق أفضل النتائج عليك القيام بثلاث جولات من 20 إلى 30 تمرينًا لكل واحدة.

وعلى عكس اللونجز الثابتة، تقدم الطعن مشيًا نتائج أفضل لأنها تتضمن المقاومة كما أنها تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي عند استخدام الأوزان.

تمرين متسلّق الجبال

تمرين رائع لتحسين حركة مفصل الورك، وتقوية عضلات البطن، وحرق السعرات الحرارية ورفع معدل ضربات القلب.

يجب القيام بثلاث جولات على الأقل من 15-20 تمرينًا لكل جهة، يمكنك أيضًا التبديل بين الطعنات مشيًا وهذا التمرين على ثلاث مجموعات ومجموعة من تمرين متسلق الجبال ثم مجموعة من اللونجز.

تمرين الضغط

تمرين للجزء العلوي من الجسم ويركز على حركة الدفع الأفقية.

يستهدف هذا التمرين عضلات الصدر والكتف الأمامي وعضلات ثلاثية الرؤوس بشكل رئيسي بينما يشرك أيضًا عضلات البطن.

إن تمرين الضغط هو حركة لكامل الجسم وليس فقط للصدر، وكبداية من الجيد القيام بحوالي 10-15 تمرين لكل جولة، وإن لم تتمكن من القيام به على الأرض فيمكنك الاستعانة على مقعد أو صندوق مرتفع.

آلية الأداء

يمكنك القيام بـ 2-3 جولات لكل تمرين مع فترات راحة حسب مستوى لياقتك، وإن كان مستوى لياقتك البدينة متوسط إلى محترف فيمكنك أيضًا اختيار طريقة “تدريب الدوائر” على الشكل التالي: 3 دوائر بأسرع وقت ممكن مع أخذ فترات استراحة قصيرة أو بدون.

تمارين التمدد

تماما مثل الاحماء، يعد القيام بالتمدد بعد التمرين مهم بعد هذه التدريبات المكثّفة.

قم بالتمدد الثابت عبر استهداف ساقيك والصدر والظهر والذراعين والعجول وأوتار الركبة إذ إن التمدد يخفف من التوتر في العضلات، ويخفف من الألم ويعزز تدفق الدم، وتذكر أن تتنفس بشكل بطيء أثناي التمدد للاسترخاء عن طريق تنشيط الجهاز العصبي اللاودي.

إن أفضل طريقة لحرق الدهون هي استهلاك السعرات الحرارية أقل من تلك التي تحرقها، وبعد موسم الأعياد، من المهم استعادة نظامك الغذائي لتحقيق أهداف اللياقة البدنية التي تطمح لها.

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حول فيتنس فيرست

فيتنس فيرست هي الشركة الرائدة في مجال اللياقة والصحة البدنية في الشرق الأوسط، تملكها وتشغلها مجموعة لاندمارك، التي تعد بدورها إحدى الشركات الرائدة في تجارة التجزئة في الشرق الأوسط والهند. تضم فيتنس فيرست أكثر من 59 نادٍ رياضيٍ في 50 مدينة في مختلف أنحاء المنطقة متوزعة في الإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن.

تتضمن الخطط المستقبلية لفيتنس فيرست في الشرق الأوسط افتتاح نادٍ جديد في كل من نخيل مول، ومارينا دبي، وواحة السيليكون، وفي إمارة عجمان بالإمارات، وفي الواحة مول والجفير في البحرين. وتلتزم فيتنس فيرست بتسهيل وصول الأعضاء للياقة البدنية التي ينشدونها من خلال إنشاء نوادٍ جديدة في كل أنحاء الشرق الأوسط.

نقدم في فيتنس فيرست أرقى مستوى من الخدمات عالمية الطراز، بما في ذلك أفضل المعدات للصفوف الرياضية، ودروس التمارين الجماعية المجانية، وجلسات التدريب الشخصي المقدمة من قبل فريق من المدربين العالميين المحترفين فضلًا عن توفير أحدث الابتكارات في صناعة اللياقة البدنية.

كما تفخر مراكز فيتنس فيرست بكونها السباقة في تقديم أحدث الابتكارات في مجال اللياقة البدنية لأعضائها من أجهزة وصفوف رياضية متنوعة مثل XFit و 6D و TUFF و TRICLUB و SPORTZONE و Swim Academy و MYZONE وغير ذلك الكثير. فضلًا عن أفضل المعدات المنزلية مثل Synrgy 360 ومنصات رفع الأثقال الأولمبية، بالإضافة لـ Wattbike ونظام التدريب الثوري المتعدد الفعالية Escape more .

فازت فيتنس فيرست الشرق الأوسط بأربعة جوائز في جوائز FIT لعام 2018، بما في ذلك Franchises Facility للعام عن نادي مردف سيتي سنتر صغير الذي يضم أكثر من 2000 عضو، وجائزة الاستوديو الصغير للعام عن XFIT BOX. ومنحت جائزة النجم الصاعد للعام لإيفان بافلوفيتش، ومدرب العام لـ ريو نونغا. كما نالت فيتنس فيرست أيضًا جائزة أفضل جهة عمل عل مستوى الخليج لعام 2018 – عن جهودها في تخريج قادة مميزين. تم التصويت لفيتنس فيرست مؤخرًا بالمرتبة الأولى في جوائز مجلة واتس أون أبوظبي 2018 في فئة نادي اللياقة المفضل عن نادي مارينا مول. في عام 2017، مُنحت فيتنس فيرست ثلاث جوائز أعمال في جوائز Fit Fit لعام 2017 – وشملت هذه العلامة التجارية علامة اللياقة البدنية للعام وجائزة أفضل حملة لياقة بدنية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونادي السيدات للعام في منطقة السيف.