(لماذا تنددون بامريكا التي..قتلت الطرف الثالث)..(فحزب الله موالي لايران.. واقترفوا مجزرة الوثبة)

بسم الله الرحمن الرحيم

(فشيعة عرب) يطبق عليهم..(لا يعرفون ما يريدون.. فبالتاكيد لن يحصلون على ما يرغبون)

فمن جهة يرفعون بتظاهراتهم شعارات (ايران بره بره).. وينددون (بالطرف الثالث الذي يقتلهم)..وعندما تقوم امريكا بضرب (مليشة الحشد.. التابع لايران، ومليشة حزب الله تحديدا).. (يقول من يقول منهم.. نُدد بالاعتداءات ضد الحشد)؟؟ عجيب.. (فاليس هؤلاء الحشد موالين لايران.. وهم الطرف الثالث عيني عينك)؟ واليس (الله سلط على الطرف الثالث مليشة الحشد وخاصة كتائب حزب الله من هو اقوى منهم كانتقام الاهي.. واليس ضربات امريكا على مواقع حزب الله بالانبار وشرق سوريا.. هو حوبة شهداء الوثبة الذين بلغ عددهم اكثر من 80 متظاهر.. الذين قتلوا على يد مليشة حزب الله)..

فامريكا تسقط لكم صدام (قلتم امريكا احتلت العراق).. امريكا تتعامل مع العراق بزمن صدام .. تتهمون امريكا (بان صدام عميل لها)..امريكا تحاصر صدام ونظام البعث .. (تقولون امريكا عدوة الشعوب)عمي شتريدون بالضبط بلا زحمة؟ وانتم عاجزين عن اسقاط صدام الذي هو امتداد لحكم 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق..وعندما تمد اليد الامريكية لكم .. تعضونها؟في وقت روسيا التي رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير، وروسيا التي دعمت صدام بكل تسليحه الذي قمع فيه معارضه وعلى راسهم الشيعة.. نجدكم تطبلون للروس؟؟ عود ليش؟

والاخطر ان نجد (الضحك على الذقون) من المرجعية (السستاني) على الشيعة لصالح (ايران)

فالمرجعية ببيان لها عن (قصف امريكا لمعسكرات ومواقع مليشة حزب الله الموالي لايران).. تتكلم عن (السيادة) وتدعي بان الخروقات القانونية مسؤولية الحكومة؟؟ (فبالله عليكم لو الحكومة قادرة على مواجهة المليشيات.. هل كان هناك طرف ثالث اصلا).. وهل كان هناك (20 الف شهيد وجريح ومعوق ومخطوف ومغتصب ومغتصبة).. من قبل مليشة الحشد الموالية لايران الاجرامية.. ثم اليس مليشة الحشد هم حراس النظام السياسي الفاسد بالعراق وحامين بوابات المنطقة الخضراء.

والمضحك ..

(لمدة اشهر) عجز اي متظاهر من دخول الخضراء.. (واليوم يعتصمون المليشيات امام السفارة)

لمدة اشهر يتظاهر منتفضي تشرين امام بوابات الخضراء وجسورها.. ولم يستطع احد دخولها.. وقتل وجرح 20 الف متظاهر شيعي عربي بوسط وجنوب الرافدين ومنها بالتحرير ببغداد.. (فعجب وضعت خيام معتصمين تابعين للمليشيات حزب الله امام السفارة الامريكية)؟؟ من اي جسر او بوابة دخلوا للخضراء ؟؟ ام هم الخضراء وحراس بواباتها وحراميتها.. (فهل يسمح لمعتصمين متظاهرين من ساحة التحرير امام السفارة الايرانية؟؟ ام سوف يتم قتلهم بالجملة) ؟؟

(ولكل غبي.. محسوب شيعيا .. ).. ( يطالب بانسحاب امريكا من العراق).. وعلى راسهم..

(مقتدى الصدر اللبناني الاصل).. (حامل التبعية الايرانية من جده صدر الدين الاصفهاني.. الايراني الجنسية).. فهل تعلم عندما انسحبت امريكا عام 2011..(بدأ الانهيار السوري) الذي كان نظامه يطبل للانسحاب ودعم الارهاب بالعراق ضد الامريكان..هل تعلم اذا انسحبت امريكا من العراق.. (ستكون نهايتكم ونهاية ايران معا).. غير مأسوف عليكم. (ولكن ستكون على حساب الشيعة عامة.. وهذا ما يؤسفنا).. وتذكر (انسحبت امريكا من شمال سوريا.. قبل اشهر.. فورا قتل ابو بكر البغدادي زعيم داعش).. (فلا تنغرون يا ايه الشيعة بالعراق بقوة الحاضر الانية ان اعتبرناها قوة اصلا.. ).. (فهي زائلة.. بزوال امريكا من العراق) (فامريكا من تنفسنا عبرها الصعداء بعد اسقاطها حكم ومروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق)..

فوالله حيرة (ويه المتظاهرين):-

يعني امريكا تقتل من يقتلكم (مليشة الحشد الحكومي- الطرف الثالث) ما عاجبكم..الذي اوقع 20 الف شهيد وجريح ومخطوف ومغتصب ..ومعتقل.. فمليشة الحشد (الطرف الثالث) يقتلكم.. كما في مجزرة الوثبة..التي راح ضحيتها العشرات على يد مليشة الحشد (والمتهم بها كتائب حزب الله)..(تقولون اين المجتمع الدولي)؟؟يعني شتريدون ؟؟

(الان يدافع بعض المتظاهرين عن مليشة الحشد).. والحشد يقوده من يعتبر تظاهراتكم شغب..

ويصفكم بعملاء السفارات.. وشيعة الانكليز..ومخربين..وابناء الرفيقات)..(كهادي العامري، وابو مهدي المهندس، وقيس الخزعلي.. الخ) وقائدهم الاجنبي (خميني حاكم ايران الذي يشتم التظاهرات ليل نهار)..عجيب .. ترفعون شعار (ايران بره بره)؟؟ ولم تسالون انفسكم..(ما هي ادوات ايران بالعراق.. اليس على راسها الاحزاب الاسلامية الفاسدةومليشةا لحشد كبدر التي قاتلت لجانب ايران ضد العراق طوال الثمانينات.. ,وكتائب حزب الله وغيرها).. نصيحة

يا متظاهرين (اعرفوا ماذا تريدون ..حتى تحصلون على ما تريدون)..

(والعجيب نجد من يلعن كل من يقتل العراقيين..وطبعا هو ذيل ايراني..فنقول له)؟

وفق كلامك هل تقبل ما سوف نلعنه

1. الله ينعل خميني وخامنئ وايران..الذين قتلوا مئات الاف العراقيين بحرب الثمانينات.

2. الله يلعن هادي العامري وفق ذلك لانه قتل عشرات الاف العراقيين بحرب ايران عندما كان يقاتل لجانب مليشة بد ضد العراق وجيشه.

3. الله ينعل الجيش العراقي والحشد .. لانهم قتلوا الاف العراقيين من ابناءجند الخلافة الداعشية بزعامة العراقي ابوبكر البغدادي؟؟

4. الله ينعل من جر الحروب لداخل المدن العراقية مع القوات ا لامريكية والجيش العراقي.. واقصد ما يسمى (محور المقاومة والمجاهدين)..

شتكول حبيبي..طبعا انا لعنت ضمن قانوك؟

والله حيره.. وحيره جبيره:

– امريكا تسقط صدام وتقضي على الاف البعثيين..(تطلع امريكا احتلال)؟

– امريكا تدعم القوات العراقية ضد الارهاب ..(القاعدة وداعش) وتقتل الاف الارهابيين..(تطلع امريكا هي من جلبت الارهاب) ولا اعرف لماذا؟؟ تجلب امريكا من يتسببون بمقتل الاف الجنود الامريكان..والاساءة لسمعة امريكا بفشل مشروعها بالعراق..لصالح مشروع اعداءها الذين ارادوا افشال امريكا بالعراق.. والادهى (ان اعداء امريكا انفسهم يعترفون بان الارهاب جاء للعراق من سوريا الاسد حليف ايران.. باعتراف نوري المالكي)..

– بالمقابل:

– ايران تحارب العراق ثمان سنوات وتقتل 500 الف جندي عراقي (تطلع ايران تدعم العراق)؟

– ايران تدعم احزاب اسلامية ومليشياتيه فاسدة.. تسرق العراق لمدة 16 سنة.. تطلع (ايران تناصر العراق)؟

– ايران تهدد بجر الحرب للعراق اذا ما دخلت ايران حربا او صراعا او خلافا مع امريكا..(تطلع ايران تصون دماء العراقيين)؟؟

فهمون ايضا شلون نفهم هذه المعادلات؟

1. امريكا ..تقتل مليشيات بقصف معسكرات كتائب حزب الله التي تجهر علنا بولاءها لايران..وترفع صور حاكم ايران خامنئي.. وتهدد بجر المعارك لداخل العراق اذا ما دخلت ايران حرب مع اي دولة.. (يصبح قتلهم حرام)؟؟ هادي العامري..يقتل جنود العراق بحرب الثمانيات متجحفل مع ايران..ضد العراق (ويصرخ العامري..بانه يقاتل بامرمن حاكم ايران خميني ..ان قال حرب حرب،سلم سلم..طبعا حرب ضد العراق).. (حلال)؟

فهمونه شلون؟

(وطنية ..حسب مقياس السذج)..(اذا تبنيناها اذن سنقول)..:

– ندد بمقتل (ابو بكر البغدادي) حامل الجنسية العراقية مع الاف من العراقيين من ابناء (تنظيم دولة الخلافة الاسلامية- داعش) الذين قتلوا على يد القوات الامريكية وقوات التحالف والقوات الحكومية..

– نددد بمقتل الاف من العراقيين (بمليشيات جيش مهدي..) الذين قتلوا على يد القوات العراقية والامريكية بصولة الفرسان..لانهم عراقيين ويحملون الجنسية العراقية؟

– ندد بمقتل الاف البعثيين وباعدام (صدام حسين)..(لانهم عراقيين وتم قتلهم على يد القوات الامريكية التي اسقطت نظام صدام عام 2003؟)..

– ندد بمقتل عشرات من كتائب حزب الله.. (فصيل مسلح موالي لايران، ويعلن ولاءه لحاكم ايران خامنئي).. لانهم يحملون الجنسية العراقية..وقتلوا على يد القوات الامريكية بقصف جوي..كرد فقعل امريكي على استهداف معسكرات تابعة للجيش العراقي تتواجد بها قوات امريكية باتفاقية امنيةمع الحكومة العراقية..

– ندد بمقتل (الاف من ابناء قوات بدر ..الخ) الذين قتلوا خلال مشاركتهم مع الحرس الثوري الايرااني والايرانيين.. ضد الجيش العراقي والعراق خلال حرب الثمانينات..لانهم اي بدر يحملون الجنسية العراقية (مو لو ممو)؟

ونسال من (يعانون الزهايمر السياسي) من الشيعة بالعراق:

يعني تعتقدون بان (الخراب بالعراق) بدأ منذ دخول امريكا للعراق!!! فهذا تجني كبير..فماذا عن حرب الثمانينات وحرب الكويت والحصار والحرب ضد الاكراد وتهميش لشيعة..والدكتاتوريات والمقابر الجماعية .. الخ.. ثم ان العراق خرب من كاعة منذ يوم اسسته بريطانيا بضم ثلاث مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد..ثم للعلم الصراع هو ايران ضد امريكا.. وليس صراع امريكي ايراني.. فمن اسس مليشيات تحارب بالوكالة نيابة عنها.. هي ايران.. من اعتبر وصول الرئاسات الثلاث للحكم انتصار لها على العالم هي ايران.. من سرق ثروات العراق اساس عملاء ايران..

ثم لمتى هذاالنفاق والكذب:

(1400 ).. سنة.. الشيعة ملعون سلفه سلفاهم..بانظمة سنية تضطهدهم.. وجاءت امريكا عام 2003 وحررتهم..وتنفس الشيعة الصعداء بالعراق..لتأتون تنكرون جميلها؟؟وكأنه كنتم قبل مجيء امريكا تعيشون كمرةوربيع؟؟حسبي الله ونعم الوكيل.. ففعلا ..لو مطرت الدنيا حرية لرفع العبيد المظلات.. فمطرت الدنيا حرية علينا نحن الشيعة عام 2003 بتحرير امريكا لنا..فرفع العبيد السلاح ضد امريكا لصالح اعداءها..بكل نكران للجميل وعض اليد التي مدت لنا

وحسبي الله ونعم الوكيل..

ونؤكد لن تتحقق المدنية الا عبر جسر الفدرالية:

فلن تتحقق الفدرالية الا بفرضها من قوى كبرى بالعراق بجعل العراق اقاليم فدرالية ثلاث.. (تنويه.. عندما دخلت بريطانيا للعراق.. كانت المرجعية العجمية بالنجف مع العثمانيين واافتوى بفتوى للقتال لجانب الامبراطورية العثمانية السنية الداعشية .. ضد القوات البريطانية بالعراق)..ولكن بعد انتصار بريطانيا .. (وحتى بعد تسبب المراجع العجم الايرانيين بنكسة العشرين).. (فرضت بريطانيا دولة باسم العراق كانت المرجعية العجمية ترفضها اصلا).. القصد.. يجب تاسيس نظام رئاسي فدرالي بالعراق بثلاث اقاليم.. وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان.. لتستقر الطوائف والقوميات بالعراق على وجودها.. لتتهيئ بيئة للمدنية (العلمانية) .. بعد ذلك..

(والدنغوس.. مقتدى الصدر).. (الذيل الايراني الاخطر بالعراق).. نساله:

(بالله عليكم.. من يقف ضد اعلان ايران رسميا بان العراق محافظة ايرانية) اليس (القوات الامريكية).. (فاذا انسحبت امريكا بالكامل.. من العراق.. هل تعتقد ان ذلك سيفتح باب النعيم.. ام باب الجحيم).. وتذكر (انسحبت امريكا عام 2011 بثلاث سنوات هيمنت داعش على ثلث العراق.. وسيطرة ايران وزاد الفساد بشكل مرعب بالعراق.. بظل وجودك ووجود شركاءك بالعملية السياسية الفاسدة لوجود امثالك الفاسدين فيها)..ثم من سوف يوفر للعراق غطاء جوي.. من سوف يضمن ميزانيات العراق المالية من الضمان الاقتصادي المالي (الدولار) الامريكي.. وكلنا نعلم ان شركاءك بالعملية السياسية (مليشة الحشد والاحزاب الاسلامية الفاسدة).. قتلوا وجرحوا 20 الف بانتفاضة تشرين ضد الفساد.. (فكم سوف يقتلون اذا انسحبت امريكا بالكامل..) اؤكد سوف يبيدون العراقيين ليحلون الايرانيين بدلهم..

ونسال..لماذا تصورون انفسكم يا (عراقيين) بان مشكلتكم هي (ايران وامريكا)؟؟

وبعضكم (يختزلها فقط بامريكا). واخرين (يختزلونها بايران)؟؟

تعالوا معنا لنتناقش:

لنتخيل (غير موجودة ايران ولا امريكا بالوجود)؟؟ هل كان الشيعة و السنة (بلابل)؟؟ وهم بصراعاات منذ 1400 سنة.. هل كان الاكراد لا يريدون حلمهم بالاستقلال ؟هل كان السنة العرب يتخلون عن الحكم؟؟ هل كان الشيعة يستطيعون ان يصلون للحكم اصلا بارض الرافدين وهم لـ 1400 سنة مضطهدين منذ بني امية لبني العباس لبني عثمان.. للدولة العراقية الحديثة التي اسستها بريطانيا.. وننبه.. يوجد في اليابان والخليج وكوريا الجنوبية واوربا الغربية قواعد امريكية وهي دول ناهضة عرفت كيف تستثمر امريكا..اذن المشكلة بايران التي اسست مليشيات واحزاب فاسدة اسلامية سرقت العراق وقتلت كل ابناءه الاحرار وخاصة من الشيعة العرب المنكوبين..

بالمحصلة.. مشكلة (العراق).. ليس فيه (مركز نشوء لدولة)..

فالسعودية مركز نشوء الدولة (الدرعية)..التي خرج منها (ابن سعود) واسس دولة (السعود – عربية سنية).. وتركيا مركز نشوء الدولة (الانضول).. التي خرج منها (اتاتورك).. واسس دولة (تركيا- التركية ذي الغالبية السنية).. السؤال..مو مركز نشوء الدولة بالعراق لا يوجد ؟؟ ففيصل الاول (اجنبي حجازي سني ابن ملك الحجاز).. (الاكراد ضموا للعراق ليكونون حاجز جبلي بين تركيا اتاتورك وحقول نفط كركوك..) (غرب نجد والجزيرة اي ..بقية ولاية الموصل) ضمت للعراق (حتى يحكم اهل السنة العراق).. بسبب(مرجعيات ايرانية عرقلت ان يستلم الشيعة العرب الحكم بارض الرافدين)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم