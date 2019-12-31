ليس من الوطنية بشيء الشماتة لمقتل أبناء الحشد الشعبي في القائم

بقلم مهدي قاسم

يجب أن يكون واضحا للبعض الذين يتشمتون لمقتل عناصر الحشد الشعبي في القائم / على أثر القصف الأمريكي الانتقامي / نقول يجب أن يكون واضحا بالنسبة لهؤلاء ، أو على الأقل أن يدركوا و يفهموا أن هذه

العناصر القتيلة من الحشد ـــ الرابض هناك دفاعا عن الحدود العراقية من

تسلل وهجمات عناصر داعش الإرهابية ـــ فهؤلاء القتلى ليسوا إيرانيين ولا من عناصر أجنبية أخرى ، إنما هم أبناء الوسط و الجنوب الذين اضطرتهم عوامل الفقر والعوز والبطالة المزمنة إلى التطوع في صفوف

الحشد الشعبي على أمل أن يكونوا مستقبلا جنودا ذا مراتب و مسلكيين في الجيش العراقي ، حيث يحدوهم الأمل في الحصول على عمل دائم في مؤسسة الجيش بغية ترتيب ظروف معيشتهم هم وأفراد عائلاتهم ، نقول كل هذا ، و نحن على يقين بأنه لو وجُدت فرص عمل سانحة و مناسبة لهؤلاء

لما تطوعوا بهذه الأعداد الكبيرة و الضخمة في صفوف قوات الحشد ، بل ولا انضموا إلى صفوف ميليشيات يرتبط زعمائها بولاء علني و صريح للنظام الإيراني كمرتزقة و خونة وطن ، و الذين يجعلون من قوات الحشد و باقي عناصر المليشيات مجرد وقود تصادم دائم بين الإدارة الأمريكية

والنظام الإيراني على أرض العراق و النتيجة أن الذي يُقتل بالعشرات بين حين وآخر في الساحة العراقية هم أبناء الوسط والجنوب الفقراء و ليس عناصر إيرانية أو أمريكية …

إذ منذ قيام الإدارة الأمريكية بإسقاط النظام الدموي السابق بعملية غزو مشبوهة و ذات أهداف تدميرية خبيثة نحو تفكيك العراق البطيء ومن خلال جعل العراق في حالة احتضار دائم ولكن على شرط أن لا يموت

ولا أن يتعافى نهائيا ، ومن ثم تسليم مصير العراق لأزلام النظام الإيراني و الذين بدورهم سلموا مصير العراق بالكامل للنظام الإيراني ، فباتت الساحة العراقية ميدانا واسعا للصراع الأمريكي ــ الإيراني الشكلي و المفتعل و الذي لم يتطور إطلاقا إلى صراع واسع و شامل ليشمل

حتى الأراضي الإيرانية أيضا قصفا ، كأنما أن النظامين الإيراني و الأمريكي متفقان ــ سرا ـ على حصر هذا الصراع داخل الأراضي العراقية و أن يكون ضحايا هذا الصراع الثنائي ــ الذي يتأجج بين حين و آخر لغاية في نفس يعقوب ــ من العراقيين و كذلك الأضرار المادية المترتبة

عليها أن تكون عراقية أيضا ..

هذا دون أن نذكر عدم فهم كثيرين من العراقيين و غيرهم ، مغزى و أسباب قيام الإدارة البوشية بإسقاط النظام العراقي ، مع ما ترتب على ذلك من تقديم خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا ومن ثم تسليم العراق

للنظام الإيراني و أزلامه الميليشياويين بكل هذه المجانية العجيبة ، ومن ثم الانسحاب العسكري الواسع من العراق و باتفاق مبرم مع رجل إيران الأول في العراقي و نعني نوري المالكي عندما كان رئيس للحكومة ، وكأن شيئا لم يكن ، وذلك لفسح المجال لهذه الميليشيات السيطرة

و التحكم بمصير العراق تحكما كاملا و مطلقا ، و الآن بعدما أوشكت انتفاضة تشرين العظيمة على الانتصار ، ومن خلال ذلك على وشك تهديد المصالح الإيرانية الواسعة في العراق ، ففي مقابل ذلك وجد زعماء هذه الميليشيات أنفسهم في حيرة وتخبط و وورطة ، فكان لابد أن يلجئوا إلى

وسيلة أو حيلة أخرى ـــ ربما بإيعاز من الخامنئي ـــ بعد فشل سياستهم ووسائلهم الإجرامية بالقتل والاغتيال ضد المتظاهرين ـــ الذين بقوا صامدين ومصممين على مواقفهم الوطنية ومطالبهم المشروعة ـــ إلا وهو التحرش الميليشياوي بالقواعد الأمريكية و قصفها بصواريخ استفزازية

، و من ثم انتظار رد الفعل الأمريكي بالقصف ثأرا ، لتكون العملية برمتها ذريعة لتحميل المتظاهرين مغبة كل ذلك !!..

إلا ما معنى إن يتحرش الآن حزب الله العراقي ببقايا القوات الأمريكية القليلة المتبقية في العراق و تحديدا الآن بالضبط ، في الوقت الذي هي متواجدة في هذهالقواعد منذ 16 عاما ؟!..

اليست الغاية من ذلك توتير و تصعيد الوضع في العراق و تحويله إلى صراع أمريكي ــ إيراني مصطنع ، للتعتيم على مطالب المتظاهرين تمهيدا أو نية بضربهم و تصفيتهم المحتملة ؟!..

لذا فنحن نعتبر أن مقتل أي عنصر من عناصر قوات الحشد الشعبي خسارة للعراق بصفتهم مواطنين عراقيين ، و قتلا متعمدا للمواطن العراقي ، لاعتقادنا بأن أسباب الفقر و الفاقة والعوز و البطالة هي التي دفعتهم

إلى أ يتطوعوا كعناصر مقاتلة بين صفوف هذه الميليشيات وليس حبا أو إيمانا بها ..

لهذا فنحن ندين عملية قتلهم بشدة ..

ولكن في مقابل ذلك سوف لن نؤسف إطلاقا لمقتل مهدي المهندس وهادي العامري و قيس الخزعلي و حامد الجزائري و الكعبي و لا لأي زعيم ميليشياوي مرتزق وعميل للنظام الإيراني ، سواء قُتلوا على أيدي القوات

الأمريكية أو غيرها .