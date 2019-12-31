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ماذا فعلت الحكومة السويسرية لتخليد مسيرة أسطورة التنس روجر فيدرر؟ «فيديو»

تتويجا لمسيرة مظفرة.. قررت الحكومة السويسرية تكريم روجر فيدرر بوضع صورته على عملات معدنية تئكارية

لأنه أعظم سفير للبلاد وأحد أعظم الرياضيين على الإطلاق، قررت السلطات السويسرية الاحتفاء بأسطورة الكرة الصفراء روجر فيدرر بإنتاج عملات معدنية يزينها صورة واسم «كوكب التنس».

وحسب وكالة «أسوشيتيد برس» ، ستنتج الحكومة السويسرية عملة فضية بقيمة 20 فرنك بصورة فيدرر خلال الأيام المقبلة، ثم تتبعها بأخرى من فئة 50 فرنك أيضًا خلال العام المقبل.

تكريم مُستحق لبطل عظيم

ويُظهر التصميم الذي ستطبعه الحكومة على العملة الفضية، فيدرر أثناء لعبه ضربة الـ One-handed backhand ، والتي يشتهر بها صاحب الرقم القياسي في بطولات الجراند سلام.

وقال متحدث باسم مؤسسة صك العملة Swissmint لـ«يوروسبورت»، إن ذلك التكريم لفيدرر بوضع صورته على عملة في بلاده، يسجل المرة الأولى التي يتم وضع صورة أحد الأحياء من الشخصيات العامة على عملة محلية كتذكار يُخلد قيمته وخدماته التي قدمها للبلاد.

ماذا قالت الحكومة السويسرية عن «كوكب التنس»؟

الحكومة السويسرية من جانبها، قالت إن فيدرر يُعد أنجح رياضي فردي في البلاد، وهو خير سفير لها عبر العالم بشعبيته الهائلة.

كما ذكرت الحكومة أيضًا، أنها ستصدر 95 ألف قطعة من العملات، ستتاح في يناير المقبل، وستكلف 30 مليون فرنك سويسري، بينما سيختلف تصميم عملة الخمسين فرنك عن تلك بفئة 20 فرنك.

تعليق روجر فيدرر

روجر فيدرر خرج عبر حسابه بـ«تويتر» ليوجه كلمات الشكر للحكومة السويسرية، قائلا: «شكرًا سويسرًا ومصلحة صك العملة على هذا الشرف والتكريم».

 

Roger Federer

@rogerfederer

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏

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