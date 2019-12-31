مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويرجئ الموقف من القصف الامريكي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتح بها الجلسة عن آخر التطورات وموقف الحكومة من الصراع الاقليمي والدولي وسياستها المتمثلة بإبعاد العراق عن المحاور وتجنيبه مخاطر الحروب.

ووصف رئيس مجلس الوزراء الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بأنه “اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة”، معزيا “الشعب العراقي بإستشهاد عدد من المقاتلين واصابة عدد آخر نتيجة قيام طائرتين امريكيتين بالهجوم على اللواءين ٤٥ و٤٦ حشد شعبي المرابطين على الحدود السورية لمواجهة اي تسلل وعدوان لعصابة داعش الارهابية” .

وأشار عبدالمهدي الى ان “موقف الحكومة سيعلن بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم”.

وناقش مجلس الوزراء المواضيع المعدّة لجدول اعماله، واصدر عدة قرارات، وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره (5000000000) دينار لكل من المحافظات، ذي قار والمثنى والديوانية والنجف، فقط خمسة مليارات دينار من مبالغ احتياطي الطوارئ المحجوزة استناداً الى احكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادي او المناقلة من الموازنات الاخرى لغرض ديمومة العمل وعودة الموظفين الى دوائرهم الحكومية التي تعرضت لعمليات الحرق والتخريب في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (422) لسنة 2017 ليصبح بحسب الآتي:

اعتبار الدعم المقدم من شركة سيركو الى سلطة الطيران المدني للمراقبين الجويين عن فقرات التدريب تبرعا ويعامل وفقا للمادة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2017 والسنوات اللاحقة خاصة بالتبرع.

كما وافق المجلس على تخويل وزير المالية عدم صرف المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2).

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بإدراج نص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 يتضمن تعديل الراتب التقاعدي للعمال بالاعتماد على الموارد الذاتية لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

ومن اجل تحقيق قاعدة بيانات رصينة وصحيحة تمّكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة الحماية الاجتماعية من اخذ التوصيات الملائمة فيما يخص موضوع شبكات الأمان الاجتماعي ولتجنب الازدواج في تقديم الخدمات وشمول اكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحسين الخدمات، الذي يتوجب تزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة الحماية الاجتماعية / مركز تكنلوجيا المعلومات بما يتوافر من بيانات تتعلق بما يصرف اوتم صرفه من الإعانات او الخدمات الاجتماعية نقداً او عيناً لا فرداً او اسرة بحسب ما نصت عليه المادة (22) من قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014.

ووافق المجلس على زيادة الكلفة الكلية لمشروع ملعب كركوك الأولمبي لتصبح (33500000000) دينار فقط ثلاثة وثلاثون ملياراً وخمسمائة مليون دينار بدلاً من (15000000000) دينار فقط خمسة عشر مليار دينار، وقيام وزارتي المالية والتخطيط، باجراء مناقلة المبلغ المذكور آنفا من التخصيصات السنوية المرصدة لوزارة الشباب والرياضة لعام 2019 لغرض تأمين التخصيصات المطلوبة للمشروع المذكور آنفاً.