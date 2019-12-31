مجموعة BMW الشرق الأوسط وعدت وسلمت: نصف مليون سيارة كهربائية من BMW تجوب طرقات العالم

31 ديسمبر 2019

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ميونخ: حققت شركة BMW إنجازًا جديدًا، باعتبارها شركة رائدة في مجال التنقل الكهربائي، حيث أعلنت عن تسليم نصف مليون سيارة كهربائية للمتعاملين في مختلف أرجاء العالم. وكان سيباستيان ماكينسن، نائب رئيس مجموعة BMW في ألمانيا قد سلّم مفتاح سيارة BMW 330e إلى مالكها اليوم في قاعة BMW Welt.

وقال أوليفر زيبسي، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة BMW AG في ميونيخ: “لا شك أن تسليم نصف مليون سيارة يعد أفضل دليل على النجاح: إن مجموعتنا الواسعة من السيارات الكهربائية تلبي احتياجات المتعاملين بأفضل شكل. والآن نحن نواصل التقدم بخطى متسارعة. ونهدف إلى أن يكون هناك مليون سيارة كهربائية على الطرقات خلال عامين. وهذا ما نسعى لتحقيقه للمساهمة بفعالية في حماية البيئة”.

توجه عام نحو السيارات الكهربائية

في العام القادم، ستصبح BMW X3 أول سيارة من مجموعة BMW متوفرة بأربعة أنواع مختلفة من أنظمة الدفع: الديزل، والبنزين، والمحركات الهجينة المزودة بقابس، والمحركات الكهربائية. تعد الصين أكبر سوق لسيارات BMW iX3 التي تعمل بالكهرباء فقط، حيث سيتم إنتاجها هناك أيضًا للسوق العالمية. ستكون سيارة BMW iX3 أول الطرازات الرائدة التي ستستفيد من الجيل الخامس من وحدات الطاقة التي تعمل بالكهرباء وتتميز بالكفاءة العالية لدى BMW، حيث تحقق توازنًا بين مدى القيادة وحجم البطارية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القدرة على جعل مجموعة القيادة أكثر فاعلية. كما سيجمع طراز BMW iNEXT الذي يجسد ذروة التقنيات المتطورة، وسيكون متاحًا في الأسواق ابتداءً من عام 2021، بين التنقل بالاعتماد على الطاقة الكهربائية ونظام القيادة الآلية. وسيتم إنتاج سيارة BMW iNEXT الكهربائية بالكامل على خط التجميع في مصنع دينجولفينج، كما هو الحال بالنسبة للسيارات المزودة بمحركات احتراق والهجينة. ويتبع ذلك في عام 2021 إطلاق سيارة BMW i4، وهي سيارة Gran Coupé كهربائية بالكامل ضمن فئة السيارات الفائقة ومتوسطة الحجم. وسيتم إنتاج طراز BMW i4 في المصنع الرئيسي في ميونيخ.

بفضل دورها الرائد في مجال التكنولوجيا واستمرار نجاح المبيعات منذ إطلاقها في عام 2013، فقد اكتسبت سيارة BMW i3 مكانة بارزة وخاصة بالنسبة للشركة. وستستمر مجموعة BMW بتطوير هذه السيارة، كما تخطط حاليًا لتوسيع الإنتاج حتى عام 2024. وفي مرحلة متأخرة من هذا العام، شهد خط إنتاج الطرازات الكهربائية لدى مجموعة BMW انضمام سيارة كهربائية أخرى هي MINI Electric. وتدل التطلعات المسجلة والتي زادت على 90،000 إلى المستوى المرتفع من اهتمام المتعاملين بأول سيارة كهربائية خالصة من MINI.

أهداف طموحة لمبيعات السيارات الكهربائية

مع وجود 12 سيارة كهربائية في الوقت الحالي، فإن مجموعة BMW تعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التنقل بالطاقة الكهربائية. كانت الشركة رائدة في سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا منذ عام 2016، وهي تحتل مكانة بارزة في أوروبا وجميع أنحاء العالم. وقد وضعت الشركة أهدافًا واضحة فيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية للأعوام القادمة: حيث يجب أن يكون ربع عدد السيارات المباعة في أوروبا معتمدًا على الطاقة الكهربائية بحلول عام 2021، وأن يصل العدد إلى الثلث بحلول عام 2025، وإلى النصف في عام 2030.

وقال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة BMW AG، والمسؤول عن المبيعات والعلامة التجارية في BMW: “نحن نمتلك حاليًا مجموعة متنوعة من وحدات الطاقة الكهربائية التي تشمل معظم الفئات المتوفرة لدينا من طراز MINI إلى فئة BMW 7 Series. ولا يقتصر الأمر بالنسبة لعملائنا على اختيار طرازهم المفضل، ولكن يمكنهم أيضًا اختيار وحدة الطاقة التي تناسبهم. هذا هو التنوع الذي يرغب به عملاؤنا والذي يمكن أن يلبي احتياجاتهم بالنسبة لوسيلة التنقل التي يرغبون بها”.

قوة الاختيار

توفر الفئات العديدة من السيارات لدى مجموعة BMW محركات احتراق عالية الكفاءة بالإضافة إلى المحركات الهجينة المزودة بقابس، ووحدات الطاقة الكهربائية بالكامل. وبفضل “قوة الاختيار”، فإن الشركة ستكون قادرة على تلبية احتياجات العملاء ورغباتهم المتنوعة في مناطق مختلفة من العالم. واعتمادًا على وحدة الطاقة المختارة، فإن جميع الطرازات الحالية والمستقبلية تضمن متعة القيادة التي تعرف بها العلامة التجارية. وبغض النظر عن نوع وحدة الطاقة التي يختارها المتعامل، فيمكنه دائمًا توقع مستوى عالٍ من الكفاءة وانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون لدى مجموعة BMW.

تسليم حصري في BMW Welt

تعرض أحد عملاء الشركة في ميونخ لمفاجأة سارة عندما حضر لاستلام سيارته الجديدة. وضمن عملية التسليم الخاصة والحصرية، استلم المتعامل مفاتيح سيارته الجديدة من نوع BMW 330e من سيباستيان ماكينسن، نائب رئيس مجموعة BMW في ألمانيا. وقال فلوريان ميرك، مالك السيارة الجديدة: “كانت السيارة المطلوبة هي السيارة الكهربائية رقم 500,000 من مجموعة BMW. بالنسبة لي، فإن سيارة BMW 330e – الفئة الثالثة الهجينة المزودة بقابس – تجمع أفضل ما في المجالين: بالنسبة للجزء الأهم، يمكنني قيادة السيارة بدون انبعاثات، وخاصة في المدينة. ولكن في الرحلات الطويلة، لا يزال لدي مدى طويل بفضل محرك الاحتراق”.

وأضاف سيباستيان ماكينسن: “أنا سعيد جدًا بالاحتفال بتسليم سيارتنا الكهربائية رقم 500,000 هنا في BMW Welt. لا أحد يبيع سيارات كهربائية في ألمانيا أكثر مما نبيع. وفي الوقت الحالي هناك حوالي 60,000 سيارة من طرازات BMW وMINI الكهربائية على الطرق في ألمانيا. وفي عام 2020، سنواصل عملينا لإطلاق طرازات إضافية”.

مجموعة BMW تمتلك خبرة واسعة وشاملة في مجال التنقل الكهربائي

بفضل سنوات الخبرة الطويلة التي تمتلكها في مجال التنقل الإلكتروني، اكتسبت مجموعة BMW معرفة واسعة وشاملة في هذا المجال. وهذا يوفر الأساس للشركة لتطوير تقنية التنقل الكهربائي في مصانعها، والتي تشمل المحرك، والالكترونيات، والبطارية، وخلايا البطارية. وبذلك فإنها تضمن امتلاك سيارات BMW وMINI الكهربائية أفضل المزايا لقيادة فائقة ومميزة.