محاولة استيلاء على أرض مخصصة لمستشفى للأمراض السرطانية

كشفت هيئة النزاهة، امس الأحد، عن منعها الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار في محافظة كركوك، مُبيِّنةً أن العقار كان مخصصا لمستشفى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكُّن من منع تجاوز واستيلاء أشخاصٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة بقيمة 40 مليار دينارٍ خُصِّصَ أصلاً لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانيَّة”.وبيَّنت الدائرة أنَّ “المتجاوزين أقدموا على إزالة حجر الأساس الخاصِّ بإنشاء المُستشفى والشروع بإفراز العقار، بنيَّة بيعه كقطع أراضٍ سكنيَّةٍ خلافاً للقانون”.ولفتت إلى أنَّ “ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعقار في القاطع البلديِّ، وتثبيت واقع حال العقار بموجب محضر ضبطٍ أصوليٍّ عُرِضَ أمام أنظار السيِّد قاضي محكمة تحقيق كركوك الذي أصدر أمر توقيفٍ بحقِّ أحد المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001).