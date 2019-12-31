منظمة تتوقع انقلاب للاطاحة بالامير تميم بسبب تزايد نفوذ الضباط الاتراك بالحرس الاميرى بقطر

منظمة تتوقع انقلاب لقادة بالجيش القطرى والحرس الاميرى بقطر للاطاحة بالامير تميم

منظمة تكشف عن تغييرات بالحرس الاميرى بقطر والاطاحة بضباط قطريين وتزايد نفوذ الضباط الاتراك بالحرس الاميرى

القاهرة: بيان صحفى

توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية المصرية قالت انه مؤكد حدوث انقلاب مفاجىء للاطاحة بامير قطر تميم بن حمد خلال عام 2020 من قبل ضباط كبار بالجيش القطرى والحرس الاميرى وذلك بسبب تحويل الامير تميم لقطر الى ولاية عثمانية

وقالت المنظمة ان تزايد نفوذ الضباط الاتراك الذين استعان بهم تميم داخل القصر الاميرى يزيد من حدة الغضب ضد الامير تميم داخل الجيش القطرى والحرس الاميرى ويهدد بالاطاحة بتميم بانقلاب عسكرى مفاجىء من جانب ضباط الحرس الاميرى

واكد زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة ان الامير تميم اجرى عدة تغييرات خلال سنوات مضت داخل الحرس الاميرى والجيش اثارت غضب ضباط الجيش والحرس الاميرى كما استعان بضباط اتراك داخل القصر الاميرى وقام بعزل ضباط قطريين من الحرس الاميرى مما يزيد من احتمالات الانقلاب ضده

جدير بالذكر ان الديوان الأميري هو المقر الرئيسي للحكم في دولة قطروهو المكتب الإداري للامير تميم بن حمد آل ثاني

وقد عين الأمير السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نجله الرابع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 2003 بعد ابنه الأكبر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بعد أن تخلى عن حقه في العرش لصالح الشيخ تميم.