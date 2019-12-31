وزير الصحة يفصح عن حقيقة انتشار انفلونزا الخنازير في اقليم كوردستان

ذكر وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاثنين ان مرض انفلونزا الخنازير هو ذاته الانفلونزا الموسمية حيث ان فيروس هذا المرض انتقل عبر الهواء ولأول مرة عن طريق ذلك الحيوان الى الانسان وبعدها انتشر في العالم بأسره.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اربيل انه “في الايام الماضية اجرينا متابعة مكثفة لمواجهة مرض الانفلونزا الموسمية المنتشر على مستوى العالم اذ لا يخلو بلد منه ونحن بدورنا في اقليم كوردستان اتخذنا التدابير والاجراءات الوقائية لمكافحتة”.

واضاف ان “هذا المرض قد تبدل اسمه من انفلونزا الخنازير الى الانفلونزا الموسمية بعد انتقاله ولأول مرة عبر الهواء الى الانسان من خلال ذلك الحيوان في عام 2009″، مطمأنا سكان الاقليم بأن هذا المرض اعتيادي ولا يشكل اية مخاطر على الحياة.

واستدرك الوزير القول ان هذا المرض بسيط ولكن يتعين ان يتجنبه الاشخاص لانتشاره عبر الهواء وهو لا يستوجب اغلاق الحدود مع الدول.

وتابع البرزنجي بالقول ان لقاح فيروس هذا المرض متوفر في المشافي الصحية بإقليم كوردستان، مؤكدا على ضرورة ان يتبع المصابون الارشادات الطبية، وعدم الاختلاط بالامكان ذات الكثافة السكانية، ومراجعة المشافي والمستوصفات لغرض تلقي العلاج اللازم.