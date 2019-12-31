وكالة اخبارية تلغق أبوابها بسبب انعدام الدعم المالي

٣١/١٢/٢٠١٩

أعلنت وكالة شفق نيوز الإخبارية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إيقاف عملها الصحفي بسبب انعدام الدعم المالي.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة شفق، علي حسين فيلي صرح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “مجلس إدارة الوكالة قرر إيقاف عملها، بعد مرور 16 عام من العمل الصحفي، وسبب ذلك بانعدام الدعم المالي للوكالة”.

واضاف فيلي “أن الوكالة تعاني من أزمة مالية منذ عام 2014 وحرصا منها على الاستمرار بالعمل قررت تقليص عدد كادر الوكالة، ومع انعدام الدعم المالي في الوقت الحالي بسبب ايقاف المنحة المالية من حكومة إقليم كردستان، أبلغت الوكالة كادرها بالاغلاق قبل شهر من الآن مع صرف جميع مستحقاتهم المالية ومكافأت نهاية الخدمة”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تأسف لاغلاق وكالة شفق الإخبارية لكونها مصدر اخباري لكثير من الصحف والمجلات، وتحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية محاصرة وسائل الإعلام غير الحزبية وحرمانها من الاعلانات.

كما تطالب الجمعية الحكومة العراقية بضرورة دعم المؤسسات الإعلامية المستقلة، لضمان شفافية وحرية العمل الصحفي واستقلاليته.