وكالة: السعودية تدين هجمات جماعات مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية بالعراق

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله يوم الثلاثاء إن المملكة تدين الهجمات التي شنتها جماعات مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في العراق.

وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي نفذ غارات جوية يوم الأحد على جماعة كتائب حزب الله ردا على مقتل متعاقد أمريكي مدني يوم الجمعة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الاثنين بالضربات الجوية الأمريكية. وقد تزج الضربات بالعراق على نحو أكبر في أتون صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران.

تغطية صحفية أحمد طلبة – إعداد محمد اليماني للنشرة العربية