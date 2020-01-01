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إسرائيل تهدد إيران بـ”قبضة من حديد” على خلفية حادثة السفارة الامريكية في بغداد

هددت إسرائيل إيران بـ”إجراءات قاسية للغاية”، على خلفية تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لمحاولة اقتحام، أمس الثلاثاء.

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمهورية الإسلامية، حسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، من مغبة محاولات توريط تل أبيب في قضية اقتحام السفارة الأمريكية، مشددا على أن إسرائيل سترد على هذه المحاولات بـ”قبضة من حديد”.

وتعرضت سفارة واشنطن في بغداد أمس لمحاولة اقتحام من قبل محتجين غاضبين، على خلفية شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع للحشد الشعبي، أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.

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