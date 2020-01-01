الانبار تعطل الدوام الرسمي فيها يوم غد

اعلنت محافظة الانبار، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الخميس.
وقال محافظ الانبار علي فرحان في بيان انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع اقضية الانبار”.
واضاف ان “ذلك يشمل جميع الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية”.
اعلنت محافظة الانبار، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الخميس.
وقال محافظ الانبار علي فرحان في بيان انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع اقضية الانبار”.
واضاف ان “ذلك يشمل جميع الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية”.
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