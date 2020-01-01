الحشد: داعش يغتال شيخاً جنوب سامراء

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن قيام تنظيم “داعش” باغتيال شيخ جنوب سامراء.
وقال إعلام التوجيه العقائدي في اللواء 88 بالحشد، في بيان إن “مجاميع داعش اغتالت الشيخ عبد الجبار خوام الاسودي جنوب سامراء”.
ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل.
أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن قيام تنظيم “داعش” باغتيال شيخ جنوب سامراء.
وقال إعلام التوجيه العقائدي في اللواء 88 بالحشد، في بيان إن “مجاميع داعش اغتالت الشيخ عبد الجبار خوام الاسودي جنوب سامراء”.
ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.