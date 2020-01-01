الحكمة يكشف العلاقة بين قصف مقرات الحشد الشعبي ومرشح رئاسة الوزراء

أكدت كتلة الحكمة النيابية، الأربعاء، أن الإعتداء الأميركي على مقرات الحشد الشعبي أثر في مباحثات اختيار رئيس الحكومة.

وقال النائب عن الحكمة حسن خلاطي اليوم (1 كانون الثاني 2020)، أن “الإعتداء الأميركي على مواقع الحشد الشعبي انتهاك صارخ على السيادة العراقية في ظل ظروف معقدة تعيشها البلاد باستقالة الحكومة وصعوبة تكليف مرشح جديد”.

ولفت الى أن “الاعتداء الاميركي يزيد من الأمور تعقيدا ويعد منعطفا في العلاقات العراقية الأميركية ومن شأنها أن يعقد المشهد السياسي ويعيق توحيد الجهود والمشاورات في تكليف مرشح رئاسة الحكومة”.

وأشار خلاطي الى أن “هناك تباينا بالرأي بشأن هذا الموضوع لكنه يلقي بظلاله على توحيد الجهود في مسار تشكيل الحكومة الجديدة”.

يذكر أن حصيلة “الشهداء” والجرحى جراء الإعتداء الأميركي، الذي استهدف مواقع اللواءين 45 و 46 بلغت 27 “شهيدا” و51 جريحا.

وكانت كتلة الحكمة النيابية قد شددت في وقت سابق على ضرورة العمل على إلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية، فيما أشار تحالف سائرون الى أن العام الجديد سيكون عام التصويت على إخراج القوات الأجنبية.