الصدر: الكثير يجعل “الجهاد” هدفا للسياسية.. والمطالبة بالاصلاح مكسبا دنيويا

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء، ان الكثير من الناس يجعل الجهاد هدفا للسياسية وجمع المال، أو من المطالبة بالاصلاح مكسبا دنيويا.

جاء ذلك في تغريدة للصدر نشره على حسابه في “تويتر”، اليوم، (1 كانون الثاني 2020)، وفيما يلي نصها:-





