العراق يستورد “شوكولاته وحلويات” من ايران بقيمة 201 مليون دولار

اعلنت ايران، الاربعاء، ان صادراتها من ” الشوكولاتة والحلويات” إلى العراق بلغت 201 مليون دولار خلال عام واحد.

ونقلت وكالة “فارس” الايرانية عن هيئة الاستيرادات الايرانية ان “صادرات ايران من الحلويات والشكولاتة ومشتقات الحبوب بلغت 673 الفا و500 طن بقيمة 781 مليون دولار في السنة التصديرية المنتهية في 20 آذار 2019”.

واضافت ان “السوق العراقية تعد الوجهة الاولى لهذه البضائع تاتي بعدها أفغانستان وباكستان وقطر وتركمانستان والامارات”.

واشارت الى ان “واردات العراق من هذه السلع بلغت 201 مليون دولار في الفترة المذكورة، في مقابل 63 مليون دولار لافغانستان و32 مليون دولار ل‍باكستان”.

ويستورد العراق معظم الحلويات والمعجنات من دول الجوار خاصة ايران وتركيا.